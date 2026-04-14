Sorteio definirá ordem dos desfiles do Carnaval 2027 - Carlos Elias/Agência O Dia

Sorteio definirá ordem dos desfiles do Carnaval 2027 Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 14/04/2026 14:24

Rio - O mundo do samba conhecerá nesta quinta-feira (16) a data e a posição em que cada agremiação cruzará a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. O tradicional sorteio da ordem dos desfiles, organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), será realizado na Cidade do Samba a partir das 19h.

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A noite será embalada por muita música e exaltação à cultura popular. A abertura ficará por conta do grupo Os Puxadores do Samba, formado por vozes marcantes da Avenida, com um repertório de grandes clássicos dos sambas-enredo. Em seguida, Dudu Nobre sobe ao palco para um show especial, reunindo sucessos de sua carreira.

Aberto ao público, o evento permitirá que os apaixonados pelo Carnaval acompanhem de perto a definição do futuro de suas escolas do coração. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O sorteio será baseado em três trincas pré-estabelecidas, com agremiações que não poderão desfilar no mesmo dia, conforme regulamento definido em plenária da LIESA. São elas:

• Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e Grande Rio;

• Viradouro, Unidos de Vila Isabel e Imperatriz;

• Beija-Flor de Nilópolis, Mangueira e Salgueiro.

Uma quarta trinca não participará do sorteio, pois reúne escolas cujas posições já estão definidas pela classificação de 2026. A União de Maricá, campeã da Série Ouro, abrirá o Domingo de Carnaval; a Mocidade, 11ª colocada, será a primeira a desfilar na segunda-feira; e a Portela, 10ª colocada, abrirá a terça-feira.

O Rio Carnaval 2027 está programado para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, prometendo mais uma edição de desfiles inesquecíveis e de alto nível técnico e artístico.

Serviço

Sorteio da Ordem dos Desfiles – Rio Carnaval 2027

Onde: Cidade do Samba

Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60 – Gamboa

Quando: Quinta-feira, 16 de abril, a partir das 19h

Atrações: Abertura com Os Puxadores do Samba e show de Dudu Nobre

Entrada: 1 kg de alimento não perecível