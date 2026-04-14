Rio - O mundo do samba conhecerá nesta quinta-feira (16) a data e a posição em que cada agremiação cruzará a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. O tradicional sorteio da ordem dos desfiles, organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), será realizado na Cidade do Samba a partir das 19h.
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A noite será embalada por muita música e exaltação à cultura popular. A abertura ficará por conta do grupo Os Puxadores do Samba, formado por vozes marcantes da Avenida, com um repertório de grandes clássicos dos sambas-enredo. Em seguida, Dudu Nobre sobe ao palco para um show especial, reunindo sucessos de sua carreira.
Aberto ao público, o evento permitirá que os apaixonados pelo Carnaval acompanhem de perto a definição do futuro de suas escolas do coração. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
O sorteio será baseado em três trincas pré-estabelecidas, com agremiações que não poderão desfilar no mesmo dia, conforme regulamento definido em plenária da LIESA. São elas:
• Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e Grande Rio; • Viradouro, Unidos de Vila Isabel e Imperatriz; • Beija-Flor de Nilópolis, Mangueira e Salgueiro.
Uma quarta trinca não participará do sorteio, pois reúne escolas cujas posições já estão definidas pela classificação de 2026. A União de Maricá, campeã da Série Ouro, abrirá o Domingo de Carnaval; a Mocidade, 11ª colocada, será a primeira a desfilar na segunda-feira; e a Portela, 10ª colocada, abrirá a terça-feira.
O Rio Carnaval 2027 está programado para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, prometendo mais uma edição de desfiles inesquecíveis e de alto nível técnico e artístico.
Serviço
Sorteio da Ordem dos Desfiles – Rio Carnaval 2027 Onde: Cidade do Samba Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60 – Gamboa Quando: Quinta-feira, 16 de abril, a partir das 19h Atrações: Abertura com Os Puxadores do Samba e show de Dudu Nobre Entrada: 1 kg de alimento não perecível
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