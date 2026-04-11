Estácio de Sá anunciou Alice Alves como rainha de bateria - Paulo Tauil/Divulgação

Estácio de Sá anunciou Alice Alves como rainha de bateria Paulo Tauil/Divulgação

Publicado 11/04/2026 19:24

Rio - Após estrear na Estácio de Sá como rainha da escola em 2026, Alice Alves estará à frente dos ritmistas da agremiação no próximo Carnaval. Neste sábado (11), a beldade foi anunciada como a nova rainha de bateria da Vermelho e Branco.

"Estou muito feliz! Eu me senti acolhida, abraçada e profundamente conectada com essa comunidade desde o início. Quero honrar essa confiança com muito trabalho, presença e amor. Vou me dedicar intensamente para entregar um reinado marcante, com garra, elegância e, principalmente, respeito à história da escola e à sua bateria", disse ela.

Com 26 anos de experiência na Marquês de Sapucaí, Alice construiu uma trajetória sólida no carnaval carioca. Teve uma longa passagem pela Portela e também desfilou por grandes agremiações como Beija-Flor, União da Ilha, Vila Isabel, Império Serrano, Tradição e Caprichosos de Pilares.

Alice promoveu mudanças significativas desde a chegada na escola de samba. Entre suas ações, estão a reforma completa da quadra da agremiação, participação ativa nos ensaios e a distribuição de camisas e bandeiras no Morro do São Carlos, entregues pessoalmente pela rainha, incentivando a presença da comunidade no Sambódromo.