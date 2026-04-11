Estácio de Sá anunciou Alice Alves como rainha de bateria Paulo Tauil/Divulgação
Alice Alves é a nova rainha de bateria da Estácio de Sá
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