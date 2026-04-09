'A cabeça do santo' é o enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2027 - Rodrigo Cardoso / Divulgação

'A cabeça do santo' é o enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2027 Rodrigo Cardoso / Divulgação

Publicado 09/04/2026 13:02

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou, nesta quinta-feira (9), o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. "A Cabeça do Santo", desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, é inspirado no livro homônimo da escritora Socorro Acioli.



A proposta mantém a aproximação da escola com a literatura, após o desfile sobre Carolina Maria de Jesus no último carnaval. Agora, o enredo leva para a avenida uma história baseada em fatos reais, ambientada na cidade de Caridade, no interior do Ceará, onde uma estátua de Santo Antônio ficou inacabada e passou a despertar curiosidade e devoção popular.



“Eu vou estar na Avenida pela primeira vez na minha vida, eu vou passar esse ano vivendo carnaval. A minha maior emoção é ver o carnaval e a literatura juntos para o povo, para o Brasil e o mundo inteiro”, comemorou Socorro Acioli.



A narrativa aposta na mistura entre fé, misticismo e cultura popular. A trama acompanha o peregrino Samuel e reúne elementos como romarias, crenças e celebrações típicas.



O enredo é desenvolvido por Thayssa Menezes e Leandro Thomaz, com consultoria de Fernanda Felisberto. A escola também busca parcerias com a prefeitura de Caridade e com a editora da obra.



“Nosso enredo narra a curiosíssima história da estátua de Santo Antônio na cidade de Caridade, no Ceará. E para isso, a gente tem como principal fonte de inspiração, a obra divina de Socorro Acioli. Aguardem um enredo onírico, lúdico e fantasioso”, destacou Milato.



No Carnaval de 2026, a Unidos da Tijuca ficou em sétimo lugar com o enredo “Carolina Maria de Jesus”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.



Enredos anunciados

Além da Tijuca, outras agremiações já anunciaram seus temas para 2027. A Estação Primeira de Mangueira levará para a avenida o enredo "Oyá Por Nós", em homenagem à orixá Oyá, divindade cultuada no Candomblé e associada aos ventos, às tempestades e às transformações.



Já a Beija-Flor de Nilópolis prepara o enredo “Zeneida: o sopro do pó de louro”, que vai contar a história de Zeneida Lima, figura importante da cultura do arquipélago do Marajó, no Pará.



O Paraíso do Tuiuti, por sua vez, apresentará “Ciata: a mãe preta do samba”, em tributo a Tia Ciata. A proposta destaca a trajetória de uma das principais matriarcas do samba e resgata a importância de sua casa, na região da Praça Onze, no Centro do Rio, como ponto de encontro de rodas que ajudaram a consolidar o gênero na cidade.