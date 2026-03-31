Ingressos para o Carnaval 2027 começam a ser vendidos na segunda - Divulgação

Ingressos para o Carnaval 2027 começam a ser vendidos na segundaDivulgação

Publicado 31/03/2026 19:08

Rio - Mesmo com o Carnaval 2026 ainda recente, a LIESA já iniciou a preparação para o próximo ano. A partir de segunda-feira (6), ao meio-dia, começam as vendas do “Ingresso Sambista”, modalidade que permite garantir a entrada com antecedência e escolher o dia depois.

site oficial, na área de arquibancadas, com redirecionamento para a Ticketmaster. O público poderá optar entre setores pares ou ímpares e, após o sorteio da ordem dos desfiles, selecionar se deseja assistir no domingo, segunda ou terça-feira. A compra deve ser feita pelo, na área de arquibancadas, com redirecionamento para a Ticketmaster. O público poderá optar entre setores pares ou ímpares e, após o sorteio da ordem dos desfiles, selecionar se deseja assistir no domingo, segunda ou terça-feira.

Os valores são de R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia-entrada), com preço promocional em relação à venda tradicional, que será aberta em outra fase.

A modalidade terá quantidade limitada e ficará disponível por tempo restrito, até o esgotamento dos ingressos.