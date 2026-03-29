Giulia Buscaccio marca presença em evento da Vila Isabel Daniel Pinheiro / BrazilNews
Giullia Buscaccio se esbalda em evento da Vila Isabel
Atriz foi apresentada oficialmente como musa da agremiação
Rio - Giullia Buscaccio marcou presença na feijoada promovida pela Vila Isabel, em celebração aos 80 anos da agremiação, neste sábado (28). No evento, a atriz, que integra o elenco da série "Os Donos do Jogo", da Netflix, foi apresentada oficialmente como musa da escola. A artista se jogou no samba e deu um show de simpatia no local.
Para a ocasião, Giullia apostou em um look azul, cravejado de brilhos e cristais, que valorizou as curvas dela. No Instagram, a atriz compartilhou alguns registros do momento especial. "Obrigada comunidade por tanto carinho comigo no dia de hoje. Vamos juntos".
Além de Giullia, a modelo e atriz Taís Eckmann foi apresentada como musa da Azul e Branco. O evento, ainda, contou com a presença do presidente de honra Martinho da Vila e shows de artistas como DJ Rjay, cantor Babby, Pagode Magia e os segmentos da agremiação.
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