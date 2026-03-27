Celebração irá acontecer na quadra da Unidos de Vila IsabelDivulgação
Na ocasião, a Vila irá receber a Unidos do Viradouro e a União de Maricá, atuais campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro, respectivamente. Martinho da Vila, presidente de honra da escola, também marcará presença.
O aniversário marca, também, um passo importante para o turismo na região. Em parceria com a Embratur, será lançada a "Rota Cultural de Vila Isabel", inspirada na canção "Três Apitos", de Noel Rosa. A iniciativa vai resgatar a tradição muscial do bairro, exaltando as famosas calçadas musicais do Boulervard 28 de Setembro e outros pontos importantes da região.
"Nada mais justo do que uma celebração à altura, com as campeãs e um grande momento de confraternização. Será um dia repleto de atividades envolvendo a escola e a comunidade", celebra o presidente da Vila, Luiz Guimarães.
Serviço:
Data: Sábado, 28 de março
Horário: A partir das 13h
Local: Quadra da Vila Isabel (Boulevard 28 de Setembro, 382)
Entrada: R$ 20 (Pista) | Feijoada: R$ 30
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