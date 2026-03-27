Celebração irá acontecer na quadra da Unidos de Vila Isabel - Divulgação

Celebração irá acontecer na quadra da Unidos de Vila IsabelDivulgação

Publicado 27/03/2026 15:21

Rio - A Unidos de Vila Isabel, terceira colocada no Carnaval 2026, irá iniciar as comemorações pelo seus 80 anos de história, neste sábado (28), a partir das 13h, com uma grande feijoada e diversos shows. A entrada custa R$ 20.

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Na ocasião, a Vila irá receber a Unidos do Viradouro e a União de Maricá, atuais campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro, respectivamente. Martinho da Vila, presidente de honra da escola, também marcará presença. Na ocasião, a Vila irá receber a Unidos do Viradouro e a União de Maricá, atuais campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro, respectivamente. Martinho da Vila, presidente de honra da escola, também marcará presença.

A programação terá, ainda, o DJ Rjay, cantor Babby e o Pagode Magia, além dos segmentos da agremiação, liderados por Tinga e pela bateria do mestre Macaco Branco.



O aniversário marca, também, um passo importante para o turismo na região. Em parceria com a Embratur, será lançada a "Rota Cultural de Vila Isabel", inspirada na canção "Três Apitos", de Noel Rosa. A iniciativa vai resgatar a tradição muscial do bairro, exaltando as famosas calçadas musicais do Boulervard 28 de Setembro e outros pontos importantes da região.



"Nada mais justo do que uma celebração à altura, com as campeãs e um grande momento de confraternização. Será um dia repleto de atividades envolvendo a escola e a comunidade", celebra o presidente da Vila, Luiz Guimarães.

A fundação da Unidos de Vila Isabel ocorreu em 4 de abril de 1946.



Serviço:



Aniversário da Unidos de Vila Isabel

Data: Sábado, 28 de março

Horário: A partir das 13h

Local: Quadra da Vila Isabel (Boulevard 28 de Setembro, 382)

Entrada: R$ 20 (Pista) | Feijoada: R$ 30