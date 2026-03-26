Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila IsabelDivulgação

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Rio - Giullia Buscaccio fará sua estreia no carnaval carioca no ano que vem como musa da Vila Isabel. A novidade foi anunciada pela atriz, que integrou o elenco da série de sucesso "Os Donos do Jogo", da Netflix, como a personagem Suzana, no Instagram, nesta quinta-feira (26).
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Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila Isabel - Divulgação
Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila Isabel - Divulgação
Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila Isabel - Divulgação
"Dizem que a vida imita a arte. E arte imita a vida. E olha eu aqui, aceitando o convite da Vila para me tornar musa do Carnaval. Um beijo pra toda a comunidade de Noel, Martinho, Seu China, Paulo Brazão e tantos outros que deram fundamento ao samba", escreveu ela na legenda da publicação. 
Em entrevista recente ao DIA, Giulia expressou a vontade de ser rainha de bateria. "Sou apaixonada pelo Carnaval. Eu me considero fruto do Carnaval: meus pais se conheceram na União da Ilha do Governador, e estou aqui hoje (risos). Tenho muita vontade de desfilar em alguma escola e sei que, assim como tudo que me proponho a fazer, mergulharia de cabeça", revelou a atriz.