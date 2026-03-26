Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila Isabel - Divulgação

Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila IsabelDivulgação

Publicado 26/03/2026 14:20

Rio - Giullia Buscaccio fará sua estreia no carnaval carioca no ano que vem como musa da Vila Isabel. A novidade foi anunciada pela atriz, que integrou o elenco da série de sucesso "Os Donos do Jogo", da Netflix, como a personagem Suzana, no Instagram, nesta quinta-feira (26).

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"Dizem que a vida imita a arte. E arte imita a vida. E olha eu aqui, aceitando o convite da Vila para me tornar musa do Carnaval. Um beijo pra toda a comunidade de Noel, Martinho, Seu China, Paulo Brazão e tantos outros que deram fundamento ao samba", escreveu ela na legenda da publicação.