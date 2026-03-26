Giullia Buscaccio é anunciada como musa da Vila IsabelDivulgação
Giullia Buscaccio vai estrear no carnaval como musa da Vila Isabel
Atriz compartilhou a novidade com os fãs através do Instagram
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