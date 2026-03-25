Rayane Dumont segue como rainha de bateria da União de Maricá para estreia no Grupo Especial Renata Xavier / Divulgação
Cria da agremiação, Rayane alcança um feito inédito: será a primeira rainha a desfilar nos três níveis do Carnaval carioca pela mesma escola, da Intendente Magalhães até o especial.
A beldade começou como passista na União de Maricá, antes de assumir o posto de rainha em 2020. Desde então, esteve à frente da Maricadência nos momentos decisivos da escola, incluindo os acessos à Série Ouro, em 2023, e ao Grupo Especial, em 2026. Ao todo, são sete desfiles no comando da bateria.
“Estou muito feliz em seguir representando a minha escola. A União de Maricá faz parte da minha vida e da minha história. Poder viver esse momento, agora no Grupo Especial, é a realização de um sonho que construí junto com a comunidade. Vou seguir me dedicando ao máximo para honrar essa responsabilidade”, destacou.
A permanência da rainha também traduz a filosofia da escola de valorizar talentos formados em casa. "A permanência da Rayane é um marco. Ela representa a essência da União de Maricá, uma menina que era passista, veio da Intendente Magalhães e cresceu junto com a escola, conquistando cada degrau até o Grupo Especial. Em muitas agremiações, esse é um cargo com perfil mais comercial, mas aqui temos o compromisso de valorizar quem é da casa, quem constrói essa história no dia a dia. Não havia outro nome possível”, afirmou o presidente Matheus Santos.
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