Rayane Dumont segue como rainha de bateria da União de Maricá para estreia no Grupo Especial - Renata Xavier / Divulgação

Rayane Dumont segue como rainha de bateria da União de Maricá para estreia no Grupo Especial Renata Xavier / Divulgação

Publicado 25/03/2026 15:26

Rio - Rayane Dumont segue como um dos principais nomes da União de Maricá para o Carnaval 2027. A sambista foi confirmada como rainha de bateria na estreia da escola no Grupo Especial.