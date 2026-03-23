Organização pretende ampliar atendimentos para cerca de 5 mil moradores da Zona da LeopoldinaDivulgação / Nelson Malfacini
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Espaço, localizado na Rua Euclides Faria, pretende contemplar mais de 5 mil moradores
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Evento, marcado para às 18h desta segunda-feira (23), terá celebração religiosa e rodas de samba
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