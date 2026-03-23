Organização pretende ampliar atendimentos para cerca de 5 mil moradores da Zona da Leopoldina - Divulgação / Nelson Malfacini

Organização pretende ampliar atendimentos para cerca de 5 mil moradores da Zona da LeopoldinaDivulgação / Nelson Malfacini

Publicado 23/03/2026 12:37

Rio – O Instituto Imperatriz Leopoldinense, braço social da agremiação, inaugurou sua sede própria neste domingo (22), em Ramos, na Zona Norte. O novo espaço, na Rua Euclides Faria, 21, pretende ampliar mensalmente os atendimentos para cerca de 5 mil moradores do Complexo do Alemão e de toda a Zona da Leopoldina.



A programação teve início às 9h e ofereceu diversos serviços, como isenção para retirada de documentos, corte de cabelo, aferição de pressão e outros atendimentos de saúde. Houve ainda, para os "pequenos", instalações de brinquedos infláveis e distribuição de lanches. A parte musical contou com DJ e a bateria da escola.

Fundado por Catia Drumond e seu filho, João Drummond em 2020, ainda na pandemia, a organização já realizava gratuitamente, dentro da quadra da escola, atividades sociais de dança e de atendimento educacional e psicológico.

A sede, que fica em frente ao local onde a Imperatriz nasceu, foi batizada em homenagem ao deputado federal Dr. Luizinho.



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“É a realização de um sonho antigo. Desde que eu e minha mãe tivemos a iniciativa de criar o Instituto, esperávamos por esse momento. E ter uma sede própria para atender a comunidade de nossa região possibilita mais qualidade de vida”, afirmou João Drumond, presidente do centro social.