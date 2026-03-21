Emanuel Lima e Thainara Matias formam o novo segundo casal da Unidos da Tijuca - Geissa Evaristo / Divulgação

Emanuel Lima e Thainara Matias formam o novo segundo casal da Unidos da TijucaGeissa Evaristo / Divulgação

Publicado 21/03/2026 11:45

Rio - A Unidos da Tijuca definiu, nesta sexta-feira (20), o novo segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2027: Emanuel Lima e Thainara Matias. A dupla defendeu o pavilhão principal da Acadêmicos de Niterói no último desfile.

Emanuel iniciou sua trajetória como mestre-sala na Rosa de Ouro. Passou por escolas como Rocinha, Arranco do Engenho de Dentro, Unidos de Bangu, Sossego, União Cruzmaltina e Unidos da Ponte. Em 2018, chegou à Portela, onde permaneceu até 2025 e, no último carnaval, assumiu o primeiro pavilhão da Acadêmicos de Niterói. Uma parceria de seis anos de sintonia com Thainara.

“Será uma grande honra defender o pavilhão da Unidos da Tijuca, um símbolo tão forte que já foi conduzido por grandes casais da nossa história. Agradeço muito ao presidente Fernando Horta e a toda sua diretoria pelo convite e pela confiança depositada em nosso trabalho. À comunidade, pode ter certeza: daremos o nosso melhor em cada passo, com respeito, amor e dedicação, para honrar o nosso Borel”, promete Emanuel.

Thainara é formada em balé clássico e atua como porta-bandeira há 16 anos. Começou sua trajetória na ala de casais de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira em 2009. Ao longo da sua carreira, defendeu, ainda, a Estácio de Sá, a Unidos da Ponte e a Portela.

“Do fundo do coração, me sinto muito feliz e acolhida pela Unidos da Tijuca. O convite feito pelo presidente Horta e sua diretoria e a forma com que fomos recebidos nos deixa extremamente realizados, tanto por ter a honra de fazer parte desse time de profissionais tão competentes, quanto por continuar a parceria que há seis anos construo com o Emanuel. Além disso, vou ter o privilégio de estar ao lado de um casal que admiro e amo, Marcinho e Cris, que sempre foram inspiração desde que comecei a dançar. Estou ansiosa para começarmos as atividades rumo ao carnaval 2027 e poder sentir o amor da nação tijucana”, exalta Thainara.

