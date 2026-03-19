Rodrigo Soares (E), Allan Guimarães e João Vieira (D) estarão no comando da Harmonia da Tijuca - Divulgação / Geissa Evaristo

Rodrigo Soares (E), Allan Guimarães e João Vieira (D) estarão no comando da Harmonia da Tijuca Divulgação / Geissa Evaristo

Publicado 19/03/2026 07:50

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou na terça-feira (16) que a direção de Harmonia para 2027, já comandada por Allan Guimarães, terá o reforço de Rodrigo Soares e João Vieira.



Allan tem uma longa trajetória na agremiação, com 18 carnavais executados. No Grupo de Acesso, atuou no segmento na Acadêmicos do Cubango e Vizinha Faladeira.



“A chegada de dois grandes amigos para compor comigo a direção-geral de Harmonia é uma noticia que me deixa muito feliz. São anos de parceria, de estrada, de ensaios, de luta pela nossa escola e de muito amor pelo carnaval. Mais do que profissionais competentes, são amigos e parceiros que o samba me deu”, comemora Allan.



Rodrigo Soares é formado pela Unidos da Tijuca, tendo iniciado sua trajetória na escola como componente em 1992, permanecendo até o desfile de 2013, e exercendo a função de diretor de Harmonia. Esteve presente nos títulos de 2010 e 2012 pela escola do Borel e na passagem vitoriosa, do acesso à elite, pelo Império da Tijuca em 2013.

Ele também teve passagens na Grande Rio, entre 2014 e 2016. No ano seguinte, passou a integrar a equipe de direção de Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, em 2025, ele retornou à Tuiuti, na comissão de Carnaval e Harmonia, e ficou até 2026, como diretor-geral de Harmonia.



"Depois de 13 anos, retorno onde tudo iniciou, volto às origens e raízes. Com muita satisfação e vontade de trabalhar, agradeço ao presidente Fernando Horta pelo convite e junto com Allan Guimarães e João Vieira, amigos de muitos carnavais, pretendemos devolver a escola para o desfile das campeãs e, quem sabe, sonhar com mais um título, distante desde 2014", diz Rodrigo.



Já João Vieira tem mais de 20 anos de atuação no Carnaval, atuando como diretor na Liga e na logística de organização dos desfiles, comissão de movimentação de alegorias, de concentração e na comissão de dispersão.

João também colaborou com a Estação Primeira de Mangueira como diretor de ala, Unidos do Viradouro como diretor de alegorias, Mocidade Independente de Padre Miguel e Império da Tijuca. Ele chegou na harmonia tijucana em 2013 e retornou no carnaval de 2024.



“São anos dedicados ao carnaval e muitos deles dedicados à Unidos da Tijuca, que sempre foi um lugar que considerei um lar e um exemplo disso é o crescimento do meu filho, que hoje é parte da Harmonia, na quadra da escola. Que façamos um excelente trabalho nesse ano para que consigamos o resultado positivo tão esperado e merecido para nossa escola", projeta.

