Ex-jurada, Beatriz Badejo foi contratada pela União de Maricá - Divulgação

Ex-jurada, Beatriz Badejo foi contratada pela União de MaricáDivulgação

Publicado 20/03/2026 13:42 | Atualizado 20/03/2026 13:51

Rio – A União de Maricá anunciou, nesta sexta-feira (20), a contratação de Beatriz Badejo como coreógrafa do casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho Nascimento e Rute Alves, que foram campeões pela Viradouro.



Com formação em Educação Física pela Uerj e pós-graduação em Figurino e Carnaval, Beatriz tem experiência como bailarina, professora e coreógrafa. Ela também atuou como jurada do quesito mestre-sala e porta-bandeira no Grupo Especial durante anos.



“A minha expectativa é a melhor possível, porque eu vou estar coreografando um casal que tem excelência em bailado e sempre notas muito altas”, afirmou Beatriz.

Grande campeã da Série Ouro, a União de Maricá se prepara para estrear na elite do Carnaval carioca em 2027.