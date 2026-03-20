Ex-jurada, Beatriz Badejo foi contratada pela União de MaricáDivulgação

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Rio – A União de Maricá anunciou, nesta sexta-feira (20), a contratação de Beatriz Badejo como coreógrafa do casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho Nascimento e Rute Alves, que foram campeões pela Viradouro.

Com formação em Educação Física pela Uerj e pós-graduação em Figurino e Carnaval, Beatriz tem experiência como bailarina, professora e coreógrafa. Ela também atuou como jurada do quesito mestre-sala e porta-bandeira no Grupo Especial durante anos.

“A minha expectativa é a melhor possível, porque eu vou estar coreografando um casal que tem excelência em bailado e sempre notas muito altas”, afirmou Beatriz.
Grande campeã da Série Ouro, a União de Maricá se prepara para estrear na elite do Carnaval carioca em 2027.