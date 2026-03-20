Enredo da escola foi sobre o 'Bembé do Mercado', candomblé de rua na BahiaDivulgação / Beija-Flor
Beija-Flor promove desfile especial para celebrar o vice-campeonato
Encontro mantém tradição de levar diferentes segmentos da escola para as ruas da cidade após desfile oficial
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Serginho do Porto é o novo intérprete da Unidos da Ponte
Após 30 anos, cantor retorna à escola
Unidos da Tijuca: Trio vai comandar quesito Harmonia em 2027
Rodrigo Soares, Allan Guimarães e João Vieira serão os responsáveis pelo segmento
Unidos da Tijuca terá André Gonçalves e Gabriel Mello na direção de Carnaval
Dupla já iniciou os trabalhos para 2027
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Prefeito deseja cinco agremiações por dia em 2027, com União da Ilha, Império Serrano e Estácio de Sá na elite
Álbum inédito com músicas do 'Show das Campeãs' chega às plataformas digitais
Projeto contou com participação de Michel Teló, Pitty de Menezes, Jéssica Martin, Wander Pires, Léo Santana e João Gomes
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