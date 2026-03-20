Enredo da escola foi sobre o 'Bembé do Mercado', candomblé de rua na Bahia - Divulgação / Beija-Flor

Enredo da escola foi sobre o 'Bembé do Mercado', candomblé de rua na BahiaDivulgação / Beija-Flor

Publicado 20/03/2026 11:54 | Atualizado 20/03/2026 11:56

Rio - A Beija-Flor vai realizar neste sábado (21), a partir das 20h, um desfile especial na Rua Mirandela, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, para celebrar o vice-campeonato conquistado no Carnaval de 2026.

A iniciativa mantém a tradição da escola de levar a festa para as ruas da cidade após o desfile oficial, transformando a Mirandela em um grande palco de samba e celebração popular.

O encontro reúne diferentes segmentos da escola, como bateria, intérpretes, passistas, baianas e integrantes das alas, além da participação da escola mirim Sonho do Beija-Flor, que também fará uma apresentação especial.

O enredo da azul e branca foi sobre o "Bembé do Mercado", considerado o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia.

