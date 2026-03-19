Serginho do Porto é o novo puxador da Unidos da Ponte - Douglas Lied / Divulgação

Serginho do Porto é o novo puxador da Unidos da PonteDouglas Lied / Divulgação

Publicado 19/03/2026 08:19

Rio - Serginho do Porto, ex-Estácio de Sá, é o novo puxador da Unidos da Ponte, que desfila na Série Ouro.

Criado no bairro de Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada, local onde teve origem seu nome artístico, Serginho iniciou a carreira inda na adolescência, dentro da própria Unidos da Ponte. Participou de rodas de samba, integrou a ala de compositores e começou no carro de som como apoio do intérprete Grillo.

A estreia como voz principal foi no período em que a Ponte esteve no Grupo Especial. Serginho também passou por escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca, União da Ilha do Governador e Império da Tijuca, além da Águia de Ouro e Estrela do Terceiro Milênio, ambas de São Paulo.

“Voltar para a Unidos da Ponte é voltar para casa, para a escola que me deu a primeira oportunidade e acreditou no meu potencial. Carrego esse nome com muito orgulho e poder retornar às minhas origens é algo especial. Estou muito feliz e motivado por estar de volta!”, declara Serginho.

O gestor da escola, Gustavo Barros, falou sobre a contratação. “Não se trata apenas da contratação de um intérprete, trazer o Serginho de volta é o resgate do chão de São João de Meriti, da história e da identidade da Unidos da Ponte. Ele conhece a escola, tem experiência e representa toda a nossa reconexão com os componentes da Baixada Fluminense. Isso fortalece ainda mais o nosso projeto para o Carnaval 2027”, destaca o dirigente.