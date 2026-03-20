Eduardo Cavaliere confirmou o aumento do número de escolas de samba do Grupo Especial - Érica Martin/Agência O Dia

Eduardo Cavaliere confirmou o aumento do número de escolas de samba do Grupo EspecialÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 20/03/2026 18:32 | Atualizado 21/03/2026 11:47

Rio - Novo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere anunciou, nesta sexta-feira (20), durante cerimônia de posse no Palácio da Cidade, em Botafogo , na Zona Sul, que o Grupo Especial do Carnaval carioca terá 15 escolas de samba, a partir do ano que vem.

“Eu acato a sua sugestão e já quero anunciar aqui: o Carnaval do Rio terá 15 escolas no Grupo Especial. Vamos avançar nesse acordo com as ligas das escolas e samba e, obviamente, também fica a minha sugestão para que a Liesa convide Estácio de Sá, União da Ilha e Império Serrano para se juntarem à minha Mangueira e à sua Portela no Grupo Especial. Festa para a gente é coisa séria. E quando o Rio se une e faz festa, o mundo para, admira e respeita”, afirmou.