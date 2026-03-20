“Eu acato a sua sugestão e já quero anunciar aqui: o Carnaval do Rio terá 15 escolas no Grupo Especial. Vamos avançar nesse acordo com as ligas das escolas e samba e, obviamente, também fica a minha sugestão para que a Liesa convide Estácio de Sá, União da Ilha e Império Serrano para se juntarem à minha Mangueira e à sua Portela no Grupo Especial. Festa para a gente é coisa séria. E quando o Rio se une e faz festa, o mundo para, admira e respeita”, afirmou.
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