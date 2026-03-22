Império Serrano comemora 79 anos de fundaçãoDivulgação / Pedro Siqueira
Império Serrano comemora aniversário de 79 anos com festa na quadra
Evento, marcado para às 18h desta segunda-feira (23), terá celebração religiosa e rodas de samba
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