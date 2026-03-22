Império Serrano comemora 79 anos de fundação - Divulgação / Pedro Siqueira

Império Serrano comemora 79 anos de fundaçãoDivulgação / Pedro Siqueira

Publicado 22/03/2026 13:39

Rio – A escola da Série Ouro Império Serrano vai comemorar nesta segunda-feira (23) o aniversário de 79 anos de fundação com uma festa gratuita em sua quadra, localizada na Rua Ministro Edgard Romero, 114, em Madureira, Zona Norte. A programação terá início às 18h e contará com rodas de samba e uma celebração religiosa.



A abertura do evento será marcada por uma bênção em ação de graças ao aniversário da agremiação. Em seguida, o Grupo Ekilibrio sobe ao palco para dar início à parte musical da noite, e o show fica por conta do cantor Marquinho Sathan.



Encerrando a festa, o elenco oficial do Império Serrano fará sua apresentação sob o comando do intérprete Vitor Cunha, relembrando sambas-enredo que ajudaram a construir a identidade da escola.



“Comemorar os 79 anos do Império Serrano é reverenciar a nossa história, a nossa comunidade e todos que construíram essa trajetória tão rica. Preparamos uma festa com muito carinho, aberta ao povo, porque o Império é isso: é raiz, é herança e é pertencimento”, celebra o presidente da agremiação, Flávio França.