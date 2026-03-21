Maria Helena Abrahão Vieira dedicou mais de 50 anos à Mangueira - Reprodução / Facebook

Maria Helena Abrahão Vieira dedicou mais de 50 anos à Mangueira Reprodução / Facebook

Publicado 21/03/2026 12:01

Rio - A Estação Primeira de Mangueira está de luto. Morreu, neste sábado (21), Maria Helena Abrahão Vieira, baluarte e ex-destaque de luxo da agremiação. A causa não foi divulgada pela escola.



Integrante da Verde e Rosa há mais de 50 anos, Maria Helena começou desfilando em ala. Em 1974, passou a ser destaque, posição em que brilhou por mais de 30 anos. Foi, ainda, coordenadora do segmento.



Baluarte desde 2016, ocupando a cadeira 3, também contribuiu como diretora cultural, ajudando a preservar e fortalecer a história e a identidade da nossa Mangueira.



Em nota, a diretoria lamentou a morte: "Nos despedimos com tristeza, mas também com profunda gratidão por tudo que representou. Em nome da presidenta Guanayra Firmino, desejamos força aos amigos e familiares. Descanse em paz!"



