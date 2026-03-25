Mangueira define Iansã, também conhecida como Oyá, como enredo para 2027 - Reprodução de vídeo / Instagram

Mangueira define Iansã, também conhecida como Oyá, como enredo para 2027Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/03/2026 12:22

Rio - A Estação Primeira de Mangueira divulgou, na tarde desta quarta-feira (24), o enredo para o Carnaval 2027. Intitulado "Oyá Por Nós", a Verde e Rosa homenageará uma das orixás mais conhecidas do Candomblé, associada aos ventos, às tempestades e às poderosas energias de transformação.

Oyá será a condutora do desfile, representando movimento, reinvenção e liberdade. Capaz de assumir múltiplas formas, a orixá se manifesta tanto na força de sua dimensão guerreira quanto na intensidade de seus afetos, simbolizando a potência feminina em suas diversas expressões. Reconhecida também como Iansã, mãe de nove mundos, é guardiã dos caminhos entre o Orun e o Aiyê, representando o comando e a continuidade da vida.



O enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França, em seu terceiro Carnaval na Mangueira, em parceria com os enredistas Felipe Tinoco e Sthefanye Paz. "Celebrar Oyá no próximo cortejo mangueirense é a oportunidade de fazer história em verde e rosa na Sapucaí, enaltecendo a identidade negra que o samba herdou do matriarcado nos terreiros de axé. Evocar esta energia feminina, quente e avassaladora, é propor um Brasil tal qual se experimenta no Morro da Mangueira: diverso, potente e transformador", disse Sidnei.



O projeto também destaca a herança dos povos africanos e a forma como Oyá é cultuada no Brasil, especialmente dentro das tradições do Candomblé. Dona de múltiplos oris, a divindade governa e protege milhares de filhos e filhas, incluindo a própria nação mangueirense, que a reverencia como força ancestral e guia espiritual.



O título surge como uma saudação carregada de afeto e devoção, ecoando a proteção da orixá e reafirmando sua presença no cotidiano da comunidade. "É um enredo que nasce da nossa fé, aliás é mais que um enredo, é um clamor do mangueirense, é sobre o respeito às nossas raízes e da valorização da cultura afro-brasileira", afirmou a presidenta da escola, Guanayra Firmino.

"Oyá representa movimento, coragem e transformação, valores que também fazem parte da história da Mangueira e que busco honrar sempre. Vamos levar para a Avenida um desfile potente, emocionante e profundamente conectado com a nossa comunidade", complementou ela.



Pela primeira vez em sua história, a Mangueira apresentará um enredo integralmente dedicado a um orixá. A proposta reforça o compromisso da escola com a valorização das matrizes africanas e com a celebração da cultura afro-brasileira na Marquês de Sapucaí.

Carnaval 2026

No desfile deste ano, a escola de samba terminou na 6ª posição ao levar para a Marquês de Sapucaí o enredo "Mestre Sacaca do encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra. O tema celebrou o amapaense Raimundo dos Santos Souza, reconhecido por seu saber ancestral e papel fundamental na cultura popular da Amazônia.