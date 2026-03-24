Plenária da Liesa ocorreu nesta segunda-feira (23) - Reprodução / Redes Sociais

Plenária da Liesa ocorreu nesta segunda-feira (23)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/03/2026 12:50 | Atualizado 24/03/2026 13:03

Rio - O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Gabriel David, defende que a possibilidade de ter mais três escolas no Grupo Especial, no desfile de 2027, aconteça com as agremiações melhores colocadas na Série Ouro. O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), assim como o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), sugeriu convidar Estácio de Sá, União da Ilha e Império Serrano

Em entrevista ao perfil Mais Carnaval, David contou que o tema foi abordado com cautela durante plenária realizada nesta segunda-feira (23) com a presença de representantes das 12 escolas do Grupo Especial. De acordo com o presidente da Liesa, alguns desafios precisam ser cumpridos para a mudança ocorrer.

"Eu acredito que a pista tem que ser respeitada. Esse é o dilema que a gente sempre tem aqui na casa. As escolas pensam muito parecido. Todo mundo que é apaixonado por Carnaval quer ele mais grandioso, mais escolas, mas em um nível cada vez maior. Expectativa é que os desfiles de 2027 surpreendam ainda mais que os desfiles de 2025. A gente tem uma série de desafios para isso. Tive uma ótima conversa com todos os presidentes das escolas do Grupo Especial aqui presentes. Não adianta vir três escolas, que é a nossa vontade, mas que não têm capacidade de competir. Questões que dependem do diálogo com a prefeitura. Temos reuniões nas próximas semanas com o prefeito e o presidente da Riotur para tratar desses detalhes e entender a viabilidade disso. E aí sim trazer para uma decisão maior", destacou.

David completou que acredita que seja possível a mudança. Caso aconteça, além da União de Maricá, que venceu a disputa da Série Ouro , também devem subir Império Serrano, Unidos de Padre Miguel e União da Ilha.

Entraves

No último dia 20, horas após o prefeito Cavaliere mencionar, na cerimônia em que foi empossado, a meta de 15 desfiles já para 2027, Gabriel publicou um vídeo nas redes sociais, no qual explica que esse aumento é uma mudança de regulamento que só poderia avançar mediante votação entre as 12 agremiações que ocupam o Grupo Especial atualmente.

“Nem eu, como presidente da Liga, nem o prefeito tem autonomia para mudar o regulamento do Carnaval. Quem altera são as próprias escolas. É uma votação na qual as 12 escolas participam, podendo fazer qualquer tipo de alteração que achem válida”, detalhou.

O primeiro deles é o espaço físico. Gabriel David alegou que a Cidade do Samba, onde alegorias e fantasias são produzidas, não conta ainda com 15 barracões.

Além disso, seria necessário, de acordo com o mandatário da Liesa, que a Prefeitura aumentasse proporcionalmente o repasse às escolas a fim de manter o nível do espetáculo. Ou seja, mais agremiações, mais dinheiro: “Não pode acontecer de num ano, os 15 desfiles serem piores do que os 12 do ano anterior, porque as escolas têm menos recursos”, exemplificou.

David encerrou o vídeo garantindo que o modelo de três dias de desfiles, adotado desde 2025, comporta cinco agremiações por data, mas reforçou que o Executivo municipal, agora chefiado por Cavalieri, precisa agir: “Essas alterações por parte da Prefeitura precisam acontecer para que, de fato, isso possa ser exposto em uma plenária. E aí sim termos a votação das 12 escolas para o aumento para 15 já para o Carnaval de 2027”.

Sorteio

A Liesa já definiu as três trincas de escolas pré-definidas para o sorteio da ordem dos desfiles do Carnaval do ano que vem, marcado para o dia 16 de abril. A partir da lista, a União de Maricá, Mocidade e a Portela, abrirão cada uma das três noites. Veja as trincas:

- Beija-flor / Salgueiro / Mangueira;

- Viradouro/ Vila Isabel/ Imperatriz;

- Unidos da Tijuca/ Grande Rio/ Tuiuti.