Maria BethâniaReprodução / X
Vídeo! Maria Bethânia exalta enredo da Mangueira
No Carnaval 2027, Verde e Rosa celebrará Oyá, também conhecida como Iansã, orixá da cantora
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Verde e Rosa divulgou tema nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (25)
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