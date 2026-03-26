Maria Bethânia - Reprodução / X

Maria BethâniaReprodução / X

Publicado 26/03/2026 11:11

Rio - Maria Bethânia celebrou o enredo da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval 2027, nesta quarta-feira (25). No próximo desfile, a Verde e Rosa levará o tema "Oyá Por Nós", que celebra a orixá da cantora, também reconhecida como Iansã.

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"Nesse ano o enredo é 'Oyá'. Amo essa escola, reverencio, me emociono e desejo à Mangueira todo o sucesso. Que Iansã abençoe cada componente da escola, cada segmento e que seja um Carnaval feliz para cada um de nós, mangueirenses", falou a artista, em entrevista ao "RJ1", da TV Globo.

Ao lado do pavilhão da Mangueira, Bethânia também recordou quando foi homenageada pela agremiação em 2016, com o tema que celebrou a relação da artista com a sua orixá, levando o título de campeã para a escola. "Fui enredo da Mangueira, 'A Menina dos Olhos de Oyá'".

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No Carnaval do próximo ano, a escola de samba homenageará uma das orixás mais conhecidas do Candomblé, associada aos ventos, às tempestades e às poderosas energias de transformação. O enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França, em seu terceiro Carnaval na Mangueira, em parceria com os enredistas Felipe Tinoco e Sthefanye Paz.

Carnaval 2026

No desfile de 2026, a agremiação terminou na 6ª posição ao levar para a Marquês de Sapucaí o enredo "Mestre Sacaca do encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra. O tema celebrou o amapaense Raimundo dos Santos Souza, reconhecido por seu saber ancestral e papel fundamental na cultura popular da Amazônia.