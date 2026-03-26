Fabrício e Giovanna, ex-União de Maricá, foram contratados pela Ponte - Douglas Lied / Divulgação

Fabrício e Giovanna, ex-União de Maricá, foram contratados pela PonteDouglas Lied / Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:14 | Atualizado 26/03/2026 11:26

A Unidos da Ponte, da Série Ouro, anunciou, nesta quarta-feira (25), a contratação de Fabrício Pires e Giovanna Justo como novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para o Carnaval de 2027.

Atuais campeões da Série Ouro pela União de Maricá, os dois chegam à escola de São João de Meriti com trajetória consolidada no quesito. Fabrício já defendeu agremiações tradicionais como Portela, Caprichosos de Pilares, Mocidade Independente de Padre Miguel, Porto da Pedra, São Clemente, Acadêmicos de Niterói e a própria Maricá.



Giovanna, formada na Estação Primeira de Mangueira, onde atuou por 15 carnavais, acumula passagens por Unidos da Tijuca, Unidos do Viradouro, Unidos de Vila Isabel, São Clemente e Acadêmicos de Niterói.



“É uma grande satisfação receber um casal tão experiente e talentoso como o Fabrício e Giovanna. Com certeza, eles elevarão ainda mais o padrão da Unidos da Ponte no próximo desfile”, celebrou o gestor administrativo da escola, Gustavo Barros.

