Diretoria do Paraíso do Tuiuti visitou terreno onde será erguida nova quadraReprodução

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Rio - A Paraíso do Tuiuti anunciou, em suas redes sociais, que vai construir uma nova quadra. O projeto terá início após a escola conseguir a cessão de um terreno da prefeitura, na Rua Carneiro de Campos, em São Cristóvão, na Zona Norte.

Pelo acordo, a escola poderá usar da área por um período de dez anos, com possibilidade de prorrogação a critério do município. 

Nesta semana, a diretoria esteve no local onde será erguida a quadra para avaliar o terreno e discutir os próximos passos.

Em publicação recente nas redes sociais, a agremiação destacou uma reunião realizada no último dia 17 com autoridades, entre elas Eduardo Cavaliere, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o ex-prefeito Eduardo Paes. 
O presidente da agremiação, Renato Thor, comemorou. "Vamos construir ali uma senhora quadra. A nossa antiga quero preservar como centro cultural, porque muita história aconteceu lá dentro”, disse Thor.

O cronograma das obras ainda não foi divulgado.