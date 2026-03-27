Diretoria do Paraíso do Tuiuti visitou terreno onde será erguida nova quadraReprodução
Pelo acordo, a escola poderá usar da área por um período de dez anos, com possibilidade de prorrogação a critério do município.
Nesta semana, a diretoria esteve no local onde será erguida a quadra para avaliar o terreno e discutir os próximos passos.
Em publicação recente nas redes sociais, a agremiação destacou uma reunião realizada no último dia 17 com autoridades, entre elas Eduardo Cavaliere, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o ex-prefeito Eduardo Paes.
O cronograma das obras ainda não foi divulgado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.