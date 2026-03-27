Diretoria do Paraíso do Tuiuti visitou terreno onde será erguida nova quadra - Reprodução

Diretoria do Paraíso do Tuiuti visitou terreno onde será erguida nova quadraReprodução

Publicado 27/03/2026 15:33

Rio - A Paraíso do Tuiuti anunciou, em suas redes sociais, que vai construir uma nova quadra. O projeto terá início após a escola conseguir a cessão de um terreno da prefeitura, na Rua Carneiro de Campos, em São Cristóvão, na Zona Norte.



Pelo acordo, a escola poderá usar da área por um período de dez anos, com possibilidade de prorrogação a critério do município.



Nesta semana, a diretoria esteve no local onde será erguida a quadra para avaliar o terreno e discutir os próximos passos.



Em publicação recente nas redes sociais, a agremiação destacou uma reunião realizada no último dia 17 com autoridades, entre elas Eduardo Cavaliere, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o ex-prefeito Eduardo Paes.

O presidente da agremiação, Renato Thor, comemorou. "Vamos construir ali uma senhora quadra. A nossa antiga quero preservar como centro cultural, porque muita história aconteceu lá dentro”, disse Thor.



O cronograma das obras ainda não foi divulgado.