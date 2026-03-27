Roberta Nogueira e Marcelo Sandryni vão comandar a coreografia e a direção de movimentos das alas e alegorias - Divulgação

Roberta Nogueira e Marcelo Sandryni vão comandar a coreografia e a direção de movimentos das alas e alegorias Divulgação

Publicado 27/03/2026 12:28

Rio - A Portela definiu os profissionais que vão comandar a coreografia e a direção de movimentos das alas e alegorias no Carnaval 2027. A escola terá ao lado do carnavalesco Paulo Barros Marcelo Sandryni e Roberta Nogueira, artistas que trabalham com o carnavalesco há décadas e que estiveram no último título da azul e branca, em 2017.

“O reencontro do Paulo com Sandryni e Roberta recoloca na Portela um trio diretamente ligado a desfiles que marcaram época pela força visual, pelo impacto cênico e pela capacidade de transformar movimento em narrativa. É um grande ganho para nós”, comemora o presidente Júnior Escafura.

Sandryni atua há quase três décadas no carnaval como coreógrafo, diretor artístico, diretor cênico e diretor de movimentos. Ao longo da carreira, participou de cinco títulos: em 2006, pela Estácio de Sá; em 2010, 2012 e 2014, pela Unidos da Tijuca; e em 2017, com a Portela. Fora da folia, também construiu trajetória como ator, cantor, dublador e diretor de dublagem.

“Voltar à Portela tem um significado muito especial para mim. É uma escola com uma história grandiosa, uma identidade muito forte e uma relação afetiva com momentos importantes da minha trajetória. Reencontrar Paulo Barros e poder contribuir novamente com a construção desse desfile é motivo de alegria e de muita responsabilidade”, afirma Sandryni.

Roberta Nogueira trabalha com Paulo Barros desde 2004. Foi premiada por originalidade em diferentes carnavais e conquistou títulos em 2010, 2012 e 2014, pela Unidos da Tijuca, além do campeonato de 2017 com a Portela. Sua trajetória também reúne passagens por teatro, dança, locução, dublagem e preparação corporal.

“Existe uma memória afetiva muito forte com a escola e com tudo o que vivemos naquele campeonato de 2017. Retomar esse trabalho ao lado do Paulo e do Marcelo, agora pensando em um novo desfile para a azul e branca, é uma oportunidade muito bonita de criação”, diz Roberta.