Deo Pessoa é eleito o novo presidente da Liga RJ - Divulgação / Liga RJ

Deo Pessoa é eleito o novo presidente da Liga RJDivulgação / Liga RJ

Publicado 26/03/2026 14:52

Rio - Com experiência na administração do carnaval, Deo Pessoa, de 53 anos, foi eleito o novo presidente da Liga RJ em assembleia geral realizada na tarde desta quarta-feira (25), no Centro do Rio. Ele irá suceder Hugo Junior no cargo. A vice-presidência será ocupada por Bruno Alvez.

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Deo afirma que sua gestão terá como prioridade o fortalecimento e a valorização da Série Ouro. "O nosso compromisso é fortalecer a Série Ouro e ampliar o protagonismo das nossas escolas. Queremos um carnaval cada vez mais estruturado, competitivo e respeitado, à altura da grandeza das agremiações que compõem a Liga RJ", disse.



Ele também destacou a importância de avanços estruturais para o futuro do segmento. "A construção da Fábrica do Samba é um sonho antigo, desde a época em que estive à frente da Lierj. Estamos falando de um espaço que vai garantir mais dignidade, melhores condições de trabalho e mais organização para as escolas. Esse é um passo essencial para o crescimento sustentável da Série Ouro e para o fortalecimento do nosso carnaval como um todo. Que bom que assumo este desafio com as obras em andamento", declarou.



Vale lembrar que Deco já presidiu a Lierj, entidade responsável pelos desfiles do Grupo de Acesso antes da criação da Liga RJ, entre 2012 e 2018, e esteve à frente da Acadêmicos da Rocinha, de 2010 a 2012. No próximo ano, os desfiles da Série Ouro acontecerão nos dias 5 e 6 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.