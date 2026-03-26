Deo Pessoa é eleito o novo presidente da Liga RJDivulgação / Liga RJ
Ele também destacou a importância de avanços estruturais para o futuro do segmento. "A construção da Fábrica do Samba é um sonho antigo, desde a época em que estive à frente da Lierj. Estamos falando de um espaço que vai garantir mais dignidade, melhores condições de trabalho e mais organização para as escolas. Esse é um passo essencial para o crescimento sustentável da Série Ouro e para o fortalecimento do nosso carnaval como um todo. Que bom que assumo este desafio com as obras em andamento", declarou.
Deo Pessoa é eleito o novo presidente da Liga RJ e cita prioridade: 'Fortalecer a Série Ouro'
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