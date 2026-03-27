Diego Jenkins e Thay Loureiro, novo segundo casal da Imperatriz - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Diego Jenkins e Thay Loureiro, novo segundo casal da ImperatrizWagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 27/03/2026 08:41 | Atualizado 27/03/2026 08:44

Rio - Em mais um passo rumo ao Carnaval 2027, a Imperatriz Leopoldinense apresentou oficialmente na noite da última terça (25) seus novos casais de mestre-sala e porta-bandeira, semanas após a contratação de Matheus Miranda e Bruna Santos como responsáveis pelo pavilhão principal.



Diego Jenkins e Thay Loureiro serão o segundo casal. Formados pela Escola de Manoel Dionísio, a dupla tem vasta experiência na arte do bailado. Thay, por exemplo, é especializada em dança clássica, jazz, sapateado e contemporâneo pelo Centro de Dança Rio, enquanto Diego tem formação complementar pelo projeto Minueto do Samba.



A agremiação também apresentou Raison Alves e Thaissa Soares como terceiro casal. Eles foram eleitos após uma seletiva realizada na quadra da escola, em Ramos.