Gugu e Laís Lucia formam o terceiro casal de MS e PB da União de Maricá Ney Junior / Divulgação
União de Maricá define terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
Gugu formará par com Laís Lucia
A União de Maricá definiu o seu terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, encerrando o quadro de profissionais para o próximo Carnaval. A agremiação optou pela continuidade do mestre-sala Luiz Augusto, o Gugu, que assume o novo posto e passa a defender o terceiro pavilhão ao lado de Laís Lucia, reforço da escola para a estreia no Grupo Especial.
Gugu chegou à União de Maricá para o Carnaval 2023. Esteve presente na campanha do título da Série Prata, que culminou com o acesso à Série Ouro e, mais recentemente, na ascensão ao Grupo Especial.
Com 29 anos, Laís iniciou sua trajetória no samba ainda na infância, aos 10 anos, na escola mirim da Grande Rio. Ao longo da carreira, passou por agremiações como Unidos de Lucas e Vizinha Faladeira. Teve, ainda, experiências fora do Rio, atuando como primeira porta-bandeira da Rosas de Ouro, no Carnaval de Vitória (ES), e da Unidos de Vila Mamona, em Corumbá (MS).
Nos últimos cinco anos, brilhou na Série Ouro, defendendo escolas como Império da Tijuca e União do Parque Acari.
Para 2027, o quadro de casais da União de Maricá para o Grupo Especial assim: Julinho Nascimento e Rute Alves; Leonardo Thome e Barbara Moura; e Gugu e Laís Lucia.
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