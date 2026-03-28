Moacyr Barreto, novo diretor de Carnaval da Liga RJ, posa com o presidente Deo Pessoa - Divulgação

Moacyr Barreto, novo diretor de Carnaval da Liga RJ, posa com o presidente Deo PessoaDivulgação

Publicado 28/03/2026 08:00

A Liga RJ, entidade que organiza os desfiles da Série Ouro, anunciou, nesta sexta-feira (27), a chegada de Moacyr Barreto como novo diretor de Carnaval. Com 69 anos e uma trajetória de mais de cinco décadas no universo do samba, o profissional é professor universitário e vice-presidente da Mangueira.

O anúncio acontece dois dias após a eleição de Deo Pessoa para a presidência da entidade, realizada na última quarta-feira (25), no Centro.

Com uma vida dedicada à Estação Primeira de Mangueira, Moacyr também é benemérito da Liesa. Ele reedita a dupla com Deo Pessoa, pois atuou como diretor de Carnaval da Lierj entre 2012 e 2014, período em que participou da unificação dos antigos Grupos A e B, dando origem à Série A.

“Eu acho que tem uma coisa de bom que é a parceria que fiz com o Deo, que foi vitoriosa. Fizemos dois carnavais, demos credibilidade ao grupo e foi muito bom os dois anos que estive com ele. Essa é a parte principal. Deo me convidou, conversamos um pouco, conversei com a presidente Guanayra Firmino, que também achou legal. Quero somar para fazer um belo desfile da Série Ouro”, afirmou.

Em sua chegada, Moacyr também destacou os desafios e apontou caminhos para o desenvolvimento das escolas. Segundo ele, a construção da Fábrica do Samba é fundamental para a estruturação das agremiações do grupo.

“Acho que temos um grande desafio: garantir que as escolas que chegam ao Grupo Especial tenham condições de se manter. Para isso, é essencial oferecer estrutura adequada desde o início. O apoio do poder público é fundamental, com investimentos ao longo de todo o ano, permitindo que cada agremiação desenvolva o melhor carnaval possível. Nesse contexto, a Fábrica do Samba tem papel decisivo ao oferecer um espaço apropriado para a produção e a profissionalização das escolas”, completou Moacyr.