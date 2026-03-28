Capa do álbum ao vivo do Carnaval 2026 homenageia mestre Ciça - Divulgação

Capa do álbum ao vivo do Carnaval 2026 homenageia mestre CiçaDivulgação

Publicado 28/03/2026 10:31

A Liesa revelou nesta sexta-feira (27) a capa oficial do álbum “Rio Carnaval 2026 Ao Vivo na Sapucaí”. O projeto, que reúne os sambas-enredo das 12 escolas do Grupo Especial, já está disponível em pré-save nas principais plataformas digitais e será lançado oficialmente no dia 10 de abril.

Estampada com a foto de Mestre Ciça, campeão com a Viradouro, a capa presta homenagem a um dos nomes mais emblemáticos da Avenida. A produção musical é de Pretinho da Serrinha.

“Ao revelar essa capa e abrir o pré-save do álbum, a gente amplia o alcance dos sambas e valoriza ainda mais a potência artística das escolas. É uma forma de eternizar o que acontece na Sapucaí e levar essa emoção para o público em todas as plataformas”, afirmou Gabriel David, presidente da Liesa.

