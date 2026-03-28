Rio - Juliana Paes não seguirá como rainha de bateria da Viradouro, atual campeã do carnaval carioca. A notícia foi divulgada pela atriz através do Instagram, neste sábado (28). A artista de 47 anos comentou que optou por não continuar no cargo devido aos compromissos profissionais.
fotogaleria
"Ano que vem, eu sigo junto com a Viradouro, mas de um jeito diferente. Não mais ocupando o posto de rainha de bateria... Quem me vê ali sabe o quanto eu amo estar ali, o quanto eu me entrego, o quanto eu adoro aquela bateria, aquelas pessoas, aquela escola, a cidade, a festa. E é por respeitar tanto esse lugar, esse lugar de rainha do carnaval, e de pessoas que se doam o ano inteiro, que eu não posso seguir, porque não seria com a mesma disponibilidade. Com a disponibilidade que eu julgo justa", afirmou Juliana.
Ela, então, descreveu alguns de seus trabalhos previstos . "Esse ano vai ser de muitos compromissos, de filmagens, de séries, segunda temporada da série da Netflix, outros tratados de trabalho, enfim. Eu e a Viradouro conversamos muito. Temos surpresas maravilhosas para vocês, seguimos juntos. Surpresas para vocês que amam a escola, amam o carnaval. E, sim, teremos uma nova rainha. E a Viradouro vai contar essa história aos pouquinhos e eu estou aqui para ajudar", avisou.
Na publicação, a artista ainda ressaltou a emoção que foi brilhar à frente da bateria da Viradouro, que levou para a Sapucaí o enredo em homenagem ao Mestre Ciça, no carnaval deste ano. A Vermelha e Branca ganhou nota máxima dos jurados, somou 270 pontos e foi consagrada a grande campeã de 2026.
"O carnaval foi tudo, foi especial demais para mim. Ainda acordo sem acreditar. Quando eu lembro que nós vencemos. Depois de 17 anos longe da Viradouro, dessa (bateria) Furacão Vermelho e Branco, voltar e vencer. Juro que nos meus pedidos, eu não pedi tudo isso, mas juro que agradeci muito também. Porque eu senti que a história que a gente contou foi honrada. Para o (Mestre) Ciça, para o meu paizinho. Quem acompanhou toda a história sabe do que estou falando. De honra comigo mesma, que eu nunca tinha sido campeã. Foi um ciclo lindo demais e que marcou a minha vida", destacou.