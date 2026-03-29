Responsável pela comissão de frente, coletivo Babatunde posou com a presidente Catia - @wagnerrodriguesrj

Responsável pela comissão de frente, coletivo Babatunde posou com a presidente Catia@wagnerrodriguesrj

Publicado 29/03/2026 15:37

Rio - A Imperatriz Leopoldinense realizou, neste sábado (28), uma grande feijoada para celebrar seu aniversário de 67 anos, comemorado no dia 6 de março, e apresentar oficialmente a equipe do Carnaval 2027. A festa contou, ainda, com a presença de segmentos da Mangueira.

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No palco, foram recepcionados diretores, coordenadores e também os novos casais de mestre-sala e porta-bandeira da escola, com destaque para Matheus Miranda e Bruna Santos.Estreando no comando da comissão de frente, o coletivo Babatunde, formado por Ana Gregório, Fagner Santos, Márcio Dellawegah e Sabrina Sant’Anna, também recebeu o carinho do público.“É uma grande equipe, uma grande família, em que um aplaude o trabalho do outro. Por isso que a gente se reúne, para agradecer aos que já fazem parte desse time e celebrar os que estão chegando. Com esse elenco, o coração bate forte e a gente já fica com vontade de ir pra pista no ano que vem. Vamos trabalhar muito para colocar sempre a Imperatriz no topo”, afirmou o vice-presidente João Drumond, durante discurso.O evento contou, também, com homenagens. A presidente Catia Drumond anunciou as novas “jóias da coroa”, honraria máxima da escola, nomeando Glória Cunha e Wilson Ribeiro, o Tim, como baluartes.“A gente precisa reconhecer e valorizar os que tanto fizeram pela escola e ainda estão aqui nesse chão carregando o nome da Imperatriz no coração. Eles merecem”, disse a presidente.