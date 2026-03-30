IZA se despede do posto de rainha de bateria da Imperatriz - Nelson Malfacini/Divulgação

IZA se despede do posto de rainha de bateria da ImperatrizNelson Malfacini/Divulgação

Publicado 30/03/2026 13:16

Rio - A cantora Iza anunciou nesta segunda-feira (30) que deixou o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A artista, no entanto, seguirá ligada a agremiação de Ramos e assumirá um novo cargo: o de rainha da escola, posição inédita na agremiação a partir do Carnaval de 2027.

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A mudança ocorre por conta da agenda profissional da cantora, que pretende intensificar os compromissos na música nos próximos meses. Ainda assim, segundo a própria artista e a diretoria da escola, a decisão também reflete o desejo de Iza de permanecer próxima da Imperatriz. Cria de Olaria, bairro da Zona da Leopoldina, a cantora estava em sua segunda passagem como rainha de bateria da agremiação.



Nas redes sociais, Iza explicou o movimento e reforçou a conexão com a agremiação. “Recentemente, conversei com a presidente, porque meus próximos tempos serão focados em novos trabalhos na música, já que a Nala [filha da cantora] está maior, então eu volto pra estrada. E depois de muito conversar, veio esse título que me permite continuar fazendo parte dessa minha única família no Carnaval, e eu me sinto muito honrada. Quem me acompanha, sabe o tanto que a Imperatriz significa pra mim. E eu estou muito animada para saber quem será a nova Rainha de Bateria da escola. Pode ter certeza que a gente vai continuar se encontrando bastante”, afirmou. A mudança ocorre por conta da agenda profissional da cantora, que pretende intensificar os compromissos na música nos próximos meses. Ainda assim, segundo a própria artista e a diretoria da escola, a decisão também reflete o desejo de Iza de permanecer próxima da Imperatriz. Cria de Olaria, bairro da Zona da Leopoldina, a cantora estava em sua segunda passagem como rainha de bateria da agremiação.Nas redes sociais, Iza explicou o movimento e reforçou a conexão com a agremiação. “Recentemente, conversei com a presidente, porque meus próximos tempos serão focados em novos trabalhos na música, já que a Nala [filha da cantora] está maior, então eu volto pra estrada. E depois de muito conversar, veio esse título que me permite continuar fazendo parte dessa minha única família no Carnaval, e eu me sinto muito honrada. Quem me acompanha, sabe o tanto que a Imperatriz significa pra mim. E eu estou muito animada para saber quem será a nova Rainha de Bateria da escola. Pode ter certeza que a gente vai continuar se encontrando bastante”, afirmou.

Nove vezes campeã do Carnaval carioca, a Imperatriz anunciou que o nome da nova rainha de bateria será divulgado em breve.



No último desfile, a escola apresentou um enredo em homenagem ao cantor Ney Matogrosso e terminou o Carnaval na quinta colocação geral e participou do desfile das campeãs.

Juliana Paes também deixa posto



Além de Iza, a atriz Juliana Paes anunciou no sábado (28) que deixou o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro, após o título conquistado no Carnaval 2026. A artista explicou que a decisão está ligada à intensa agenda profissional, que inclui as gravações de uma nova série, o que dificulta a dedicação necessária ao cargo. Mesmo fora da função, Juliana garantiu que seguirá próxima da escola.