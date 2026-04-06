Portela vai celebrar seus 103 anos na quadra da escola, em Osvaldo CruzDivulgação / Portela
A comemoração, que terá apresentações da Velha Guarda, do elenco show da Portela e do cantor Wallace Porto, contará com a presença de um velho conhecido: o carnavalesco Paulo Barros, campeão pela agremiação em 2017, que está de volta para assumir um novo ciclo até o Carnaval do ano que vem.
"Esse novo momento da escola representa também um compromisso com o futuro. O Carnaval 2027 começa a ganhar forma a partir desse movimento de união, trabalho e confiança", afirmou o artista.
A Portela desfilou no Carnaval 2026 com o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", focado na memória e resistência da cultura negra no Sul do Brasil. A escola desfilou sob a direção do carnavalesco André Rodrigues e terminou na 10ª colocação no Grupo Especial.
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