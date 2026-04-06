Portela vai celebrar seus 103 anos na quadra da escola, em Osvaldo Cruz - Divulgação / Portela

Portela vai celebrar seus 103 anos na quadra da escola, em Osvaldo CruzDivulgação / Portela

Publicado 06/04/2026 13:19 | Atualizado 06/04/2026 13:53

Rio - A Portela vai celebrar seus 103 anos, no próximo sábado (11), com a Feijoada da Família Portelense e a apresentação oficial da equipe do Carnaval 2027. O evento está marcado para as 13h, na quadra da escola, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte.

