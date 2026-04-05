Imagens da reunião entre Liga RJ e o prefeito Eduardo Cavaliere - Divulgação/Diego Mendes/Liga RJ

Imagens da reunião entre Liga RJ e o prefeito Eduardo Cavaliere Divulgação/Diego Mendes/Liga RJ

Publicado 05/04/2026 11:33

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Segundo o prefeito, independentemente do critério adotado pela Liesa — seja por ranking histórico ou pela classificação da Série Ouro — a agremiação de Madureira estará entre as escolas da elite da folia no próximo ano.



A fala ocorreu antes de uma Segundo o prefeito, independentemente do critério adotado pela Liesa — seja por ranking histórico ou pela classificação da Série Ouro — a agremiação de Madureira estará entre as escolas da elite da folia no próximo ano.A fala ocorreu antes de uma reunião entre representantes da Liga RJ e o prefeito, realizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste, neste sábado (4). No encontro, as agremiações da Série Ouro discutiram pautas estruturais com o Executivo municipal e reforçaram a importância do grupo para o Carnaval carioca.

Durante a reunião, Cavaliere reforçou que a medida já está encaminhada. “O martelo foi batido pelo prefeito que definiu que a partir do próximo ano o desfile do Grupo Especial será com 15 escolas, descendo três escolas e subindo outras três da Série Ouro. Essa mesma regra também será aplicada nas Séries Prata e Bronze, nada mais democrático”, afirmou o deputado Dionísio Lins, presente no encontro.



O prefeito garantiu estrutura para viabilizar a mudança. “Vamos garantir além do aumento de repasse, a construção de mais um barracão. Para isso já temos obras em andamento na Cidade do Samba. A medida de ter mais três escolas também será estendida às demais ligas”, disse. Segundo ele, não haverá problemas logísticos para comportar o novo formato.



Também foi destacado o papel estratégico da Série Ouro, apontando o segmento como essencial para a formação de talentos e para a economia da cidade. Já o presidente da Liga RJ, Deo Pessoa, defendeu avanços em demandas históricas das escolas, como a criação da Fábrica do Samba, voltada a melhorar as condições de trabalho das agremiações.



A Liesa já se manifestou sobre o tema por meio de seu presidente, Gabriel David. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que uma eventual ampliação do Grupo Especial para 15 escolas depende de aprovação das próprias agremiações em plenária. “Quem altera o regulamento do carnaval são as próprias escolas. É uma votação em que as 12 escolas participam e podem fazer qualquer tipo de alteração”, disse. Já a Liga RJ ainda não detalhou possíveis encaminhamentos práticos após o encontro.



Procuradas, a Liesa e a Liga RJ foram questionadas sobre as declarações e possíveis definições para o Carnaval de 2027, mas não responderam até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.