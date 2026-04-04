Liga RJ se reúne com prefeito Eduardo Cavaliere com o objetivo de estreitar o diálogo - Divulgação/Diego Mendes/Liga RJ

Liga RJ se reúne com prefeito Eduardo Cavaliere com o objetivo de estreitar o diálogo Divulgação/Diego Mendes/Liga RJ

Publicado 04/04/2026 18:21

A Liga RJ promoveu, na tarde deste sábado (4), um encontro entre suas agremiações filiadas e o prefeito Eduardo Cavaliere, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. A reunião teve como objetivo estreitar o diálogo entre a entidade, as escolas da Série Ouro e o poder público municipal, além de reforçar a importância do grupo para a cidade.

À frente do Executivo há poucas semanas, Cavaliere destacou o papel estratégico da Série Ouro dentro do Carnaval carioca e defendeu uma atuação mais abrangente da gestão pública. “É fundamental que o poder público tenha um olhar atento para todo o Carnaval, desde o Grupo Especial até os desfiles da Intendente Magalhães. A Série Ouro ocupa um lugar estratégico, revelando talentos, movimentando a economia e mantendo viva a essência das nossas comunidades”, afirmou o prefeito.

Em seguida, o presidente da Liga RJ, Deo Pessoa, ressaltou a importância da aproximação institucional e apresentou pautas consideradas prioritárias para o desenvolvimento das escolas. “Esse encontro representa um passo importante na construção de uma relação ainda mais próxima com o poder público. A Série Ouro tem demandas históricas e avançar em projetos como a Fábrica do Samba Rosa Magalhães é fundamental para garantir melhores condições de trabalho para as nossas escolas e fortalecer ainda mais o nosso Carnaval”, destacou.

Ao final do encontro, Deo Pessoa entregou uma placa comemorativa das escolas da Série Ouro ao prefeito, simbolizando a parceria entre as entidades.