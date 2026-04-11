Mestre de bateria da Vila Isabel, Macaco Branco - Reprodução / Instagram

Mestre de bateria da Vila Isabel, Macaco BrancoReprodução / Instagram

Publicado 11/04/2026 11:27

Rio - A bateria da Unidos de Vila Isabel desligou um ritmista após comentários homofóbicos nas redes sociais. Através do X, antigo Twitter, a diretoria da Swingueira de Noel, como é conhecida a bateria da escola, se posicionou contra as falas preconceituosas e comunicou a decisão.

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"A Swingueira de Noel vem, através dessa nota, reforçar seu posicionamento totalmente contrário a qualquer ato de preconceito que possa acontecer na sociedade. Aproveitamos a oportunidade, também, para informar que o ritmista Matheus Borges não faz mais parte da bateria da Unidos de Vila Isabel. Seguimos juntos e trabalhando rumo a mais um grande Carnaval em 2027", informou o comuncado, publicado na última quinta-feira (9).

O mestre de bateria também repudiou os comentários. "Eu, Macaco Branco, deixo claro que não compactuo com qualquer forma de homofobia. O respeito vem em primeiro lugar, sempre", escreveu o sambista, na mesma rede social.

A bateria da Azul e Branco tomou a atitude após repercutir alguns tweets do então ritmista, como: "Depois que esses v***** começaram a achar que escola de samba é diva pop, está ficando impraticável falar de Carnaval na internet. Eu, como tenho pouca paciência, se falar m**** da minha escola vai ouvir m**** também".

Procurado, o ritmista não foi encontrado para comentar a punição. O espaço segue aberto para manifestação.

Em 2026, a Vila levou para a Sapucaí o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", sobre a história do sambista e pintor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A agremiação conquistou a 3ª colocação do Grupo Especial.