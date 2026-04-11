Aniversário de 103 anos da Portela na quadra em Oswaldo Cruz - Érica Martin / Agência O Dia

Aniversário de 103 anos da Portela na quadra em Oswaldo Cruz Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 11/04/2026 18:38

Rio - A Portela comemorou seus 103 anos neste sábado (11) com a Feijoada da Família Portelense realizada na quadra da escola em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. O evento também contou com apresentação da nova equipe e o anúncio do enredo "Ao mestre, com carinho", em homenagem a Monarco, para o Carnaval 2027.

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Pela manhã, uma missa reuniu integrantes e fiéis para iniciar a programação especial em celebração à Majestade do Samba. A Azul e Branco terminou em 10º lugar na folia carioca em 2026 ao retratar na Marquês de Sapucaí a memória e resistência da cultura negra no Sul do Brasil.

A festividade teve apresentações da Velha Guarda, do elenco show da Portela e do cantor Wallace Porto. Paulo Barros, novo carnavalesco da agremiação, marcou presença na celebração. O profissional foi campeão do Grupo Especial com a escola em 2017 levando para avenida o enredo "Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar ao Ver Esse Rio Passar?".

No começo da noite, a Portela divulgou um vídeo revelando o baluarte como homenageado no enredo do ano que vem. Nomes como Diogo Nogueira, Maria Rita, Marisa Monte, Teresa Cristina e Roberta Sá participaram da gravação.

Hildemar Diniz (1933-2021), mais conhecido como Monarco, fez parte da ala de compositores da Azul e Branco a partir da década de 1950. Foi líder da Velha Guarda e presidente de honra da escola. É autor de sucessos eternizados na voz de Zeca Pagodinho, entre eles "Vai vadiar" e "Coração em desalinho". O músico faleceu aos 88 anos, em 2021, por complicações decorrentes de uma cirurgia no intestino.

Maior Campeã do Carnaval do Rio com 22 títulos, a Portela se firmou como um dos pilares da cultura popular brasileira. Ao longo de sua história, a escola consagrou nomes fundamentais do samba, como Paulo da Portela, um de seus fundadores, e Clara Nunes, que ajudou a levar o nome da agremiação para todo o país.