Paraíso do Tuiuti apresenta logo do enredo que homenageia Tia Ciata - Antonio Vieira / Reprodução / Instagram

Paraíso do Tuiuti apresenta logo do enredo que homenageia Tia CiataAntonio Vieira / Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2026 10:30

Rio - O Paraíso do Tuiuti, do Grupo Especial, apresentou nas redes sociais, na noite deste sábado (11), o logo que ilustrará o enredo sobre Tia Ciata no Carnaval 2027. Neste mesmo dia, a escola comemorou o aniversário de 74 anos com festa na quadra, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

A arte foi criada pelo design Antonio Vieira. A imagem mostra a releitura da Tia Ciata usando brincos e colar, além de um turbante com diversos elementos carnavalescos, que remetem às "cabeças das fantasias da ala das baianas". O artista deu detalhes sobre a inspiração na elaboração do logo:

"Antes deste enredo eu não sabia que a ala das baianas das escolas de samba se vestem com esta indumentária de baianas por causa dela. E por isso, coloquei-a com esse torso, esse turbante, baseado nas cabeças das fantasias desta ala, com elementos que fazem alusão a sua própria história. Achei interessante pensar na tia que gerou a ala das baianas com uma indumentária de baiana contemporânea", disse Antonio.

No próximo desfile, o Tuiuti levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Ciata: a mãe preta do samba" . A agremiação vai ressaltar a importância da homenageada na formação e na difusão do samba na Cidade Maravilhosa. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage, que fará seu primeiro desfile pela Tuiuti. O trabalho também contará com a colaboração dos historiadores Luiz Antônio Simas e Cláudio Russo.

Carnaval 2026



No Carnaval de 2026, a escola terminou na 9ª posição ao levar o enredo "Lonã Ifá Lukumí". O tema abordou as raízes históricas, religiosas e filosóficas da tradição de Ifá, desde a África Ocidental, passando pelo Caribe, até chegar ao Brasil.