Viúva de Monarco, Dona Olinda, celebrou escolha do enredo da Portela - Reprodução/Instagram

Viúva de Monarco, Dona Olinda, celebrou escolha do enredo da Portela Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2026 17:48

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"Ver a Portela transformar Monarco em enredo é como ver a escola devolver, em forma de carinho, tudo o que ele entregou a ela ao longo da vida. Monarco cantou a Portela em sentimento. Deixou obras que viraram memória afetiva do samba brasileiro", afirmou.

Autor do enredo, Paulo Barros destacou que a escolha parte da memória e da dimensão artística de um compositor que ajudou a moldar a história da escola. "Estamos falando de um mestre que ajudou a construir a memória musical da Portela e do samba brasileiro, com uma obra que atravessou o tempo e ganhou a voz de artistas imensos", disse.

Júnior Escafura, presidente da agremiação, contou que a escolha reafirma a ligação da Portela com sua história e com aqueles que a fizeram gigante. "Monarco foi, talvez, o maior portelense de todos os tempos. Sua obra ajudou a construir a identidade da Portela, que tem mais de 100 anos. A gente reverencia e agradece a esse homem que transformou a própria vida em legado para o samba", declarou.

Carnaval 2027

O anúncio aconteceu durante evento de comemoração dos 103 anos da Portela na quadra em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, no sábado (11). Pela manhã, uma missa reuniu integrantes para iniciar a programação em celebração à Majestade do Samba. A festividade teve apresentações da Velha Guarda, do elenco show da Portela e do cantor Wallace Porto.

No começo da noite, a Portela divulgou o enredo. Nomes como Diogo Nogueira, Maria Rita, Marisa Monte, Teresa Cristina e Roberta Sá participaram da gravação do vídeo que revelou Monarco como homenageado da escola de samba.

Nascido Hildemar Diniz (1933-2021), Monarco fez parte da ala de compositores da Azul e Branco a partir da década de 1950. Foi líder da Velha Guarda e presidente de honra da escola. É autor de sucessos eternizados na voz de Zeca Pagodinho, entre eles "Vai vadiar" e "Coração em desalinho". O músico faleceu aos 88 anos, em 2021, por complicações decorrentes de uma cirurgia no intestino.