Rio - O Consulado da Portela no Japão promoveu uma festa para celebrar o aniversário de 103 anos da agremiação na capital do país, em Tóquio. A comemoração foi marcada música, dança e exaltação à história da Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira.
O evento foi realizado no Bar Pátio Azul e Branco, no bairro de Kita, e contou com apoio da Embaixada do Brasil, do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio e do Instituto Guimarães Rosa. Além da comemoração, o Consulado da Portela no Japão promove encontros mensais para manter viva a ligação entre a escola e admiradores do samba e da cultura brasileira no país.
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