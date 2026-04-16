Rio - O Carnaval de 2027 começou oficialmente a ganhar forma na noite desta quinta-feira (16), com o sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A definição foi realizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), durante evento aberto ao público na Cidade do Samba.
Quem abre a festa, no domingo, será a estreante União de Maricá, campeã da Série Ouro este ano. Já a atual campeã Viradouro será a segunda escola a desfilar na terça-feira. Confira a ordem completa dos desfiles abaixo
A noite também marcou o pontapé inicial dos trabalhos nos barracões das escolas e incluiu a definição da ordem de apresentação das agremiações mirins.
Confira a ordem dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em 2027:
7 de fevereiro de 2027 (Domingo)
1º - União de Maricá (campeã da Série Ouro 2026) 2º - Beija-Flor 3º - Paraíso do Tuiuti 4º - Vila Isabel
8 de fevereiro de 2027 (Segunda-feira)
1º - Mocidade Independente de Padre Miguel 2º - Unidos da Tijuca 3º - Salgueiro 4º - Imperatriz
9 de fevereiro de 2027 (Terça-feira)
1º - Portela 2º - Viradouro 3º - Grande Rio 4º - Mangueira
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