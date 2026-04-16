Evento na Cidade do Samba marcou início dos preparativos e definiu sequência das apresentações na Sapucaí no Carnaval 2027 - Reprodução de vídeo

Evento na Cidade do Samba marcou início dos preparativos e definiu sequência das apresentações na Sapucaí no Carnaval 2027Reprodução de vídeo

Publicado 16/04/2026 23:36

Rio - O Carnaval de 2027 começou oficialmente a ganhar forma na noite desta quinta-feira (16), com o sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A definição foi realizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), durante evento aberto ao público na Cidade do Samba.

Quem abre a festa, no domingo, será a estreante União de Maricá, campeã da Série Ouro este ano. Já a atual campeã Viradouro será a segunda escola a desfilar na terça-feira. Confira a ordem completa dos desfiles abaixo



A noite também marcou o pontapé inicial dos trabalhos nos barracões das escolas e incluiu a definição da ordem de apresentação das agremiações mirins.

Confira a ordem dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em 2027:

7 de fevereiro de 2027 (Domingo)

1º - União de Maricá (campeã da Série Ouro 2026)

2º - Beija-Flor

3º - Paraíso do Tuiuti

4º - Vila Isabel



8 de fevereiro de 2027 (Segunda-feira)

1º - Mocidade Independente de Padre Miguel

2º - Unidos da Tijuca

3º - Salgueiro

4º - Imperatriz

9 de fevereiro de 2027 (Terça-feira)

1º - Portela

2º - Viradouro

3º - Grande Rio

4º - Mangueira

