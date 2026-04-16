Chiquinho da Mangueira comemorou título nas redes sociais: ’Reconhecimento que carrego com amor’ - Reprodução / Redes sociais

Chiquinho da Mangueira comemorou título nas redes sociais: ’Reconhecimento que carrego com amor’Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/04/2026 09:54

Rio – O ex-deputado estadual Chiquinho da Mangueira foi eleito membro do quadro de baluartes da agremiação na tarde desta quarta-feira (15). A nomeação, sugerida pela presidente da Mangueira, Guanayra Firmino, ocorreu durante um almoço com integrantes do Conselho Superior da escola.



Formado em Educação Física, Chiquinho, um dos fundadores da Vila Olímpica da comunidade, presidiu a Mangueira de 2013 a 2018, e se consagrou campeão em 2016, com o enredo “Maria Bethânia: A menina dos olhos de Oyá”. Ele foi indicado por Guanayra para ocupar a vaga deixada pela baluarte e ex-destaque de luxo Maria Helena Abrahão Vieira , que faleceu em março deste ano.

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Nas redes sociais, o novo membro comemorou o título: “Um reconhecimento que carrego com muita responsabilidade, respeito e amor por essa história tão grandiosa. A todos os baluartes da Mangueira, minha gratidão, em especial a Alvinho, Elmo, Elias e Chininha, baluartes e ex-presidentes, que são parte viva dessa trajetória e inspiração diária. Estendo ainda meu reconhecimento à presidenta Guanayra”, afirmou Chiquinho.



Presente ao encontro, Elmo José dos Santos, diretor de Carnaval da Liesa e ex-presidente da Estação Primeira, destacou a união entre os dirigentes: “Nosso dever é não deixar esse quilombo Verde e Rosa ser tocado. Podemos discordar, mas somos da mesma família, e temos que honrar e defender sempre a Mangueira, e reverenciar, principalmente, nossos antepassados, que deram a vida por ela".