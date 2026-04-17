Giovanna Lancellotti e Sabrina SatoNilton Santos / Brazil News
O encontro, realizado na quinta-feira (16), deu o pontapé inicial na preparação para a grande festa. A posição na avenida costuma influenciar diretamente o planejamento de cada escola, desde a escolha do enredo até o desenvolvimento visual e narrativo do desfile. Por isso, o sorteio é visto como um dos momentos mais aguardados do calendário pré-carnavalesco.
O Carnaval do próximo ano acontece entre os dias 5 e 10 de fevereiro. No Rio, os desfiles do Grupo Especial estão programados para os dias 7, 8 e 9, mantendo o formato de três noites consecutivas.
Confira a ordem:
Domingo – 7 de fevereiro
União de Maricá
Beija-Flor
Paraíso do Tuiuti
Vila Isabel
Segunda-feira – 8 de fevereiro
Mocidade Independente de Padre Miguel
Unidos da Tijuca
Salgueiro
Imperatriz Leopoldinense
Terça-feira – 9 de fevereiro
Portela
Viradouro
Grande Rio
Mangueira
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