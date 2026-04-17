Pipa Brasey e Fredy Vianna no Carnaval - Divulgação

Pipa Brasey e Fredy Vianna no CarnavalDivulgação

Publicado 17/04/2026 13:11

Rio - Fredy Vianna e Pipa Brasey seguirão como as vozes oficiais da Unidos de Bangu no carnaval do ano que vem. A escola de samba anunciou, através do Instagram, nesta quinta-feira (16), a renovação com a dupla de intérpretes.







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"É uma honra seguir defendendo o pavilhão da Bangu. A gente construiu uma conexão muito forte com a comunidade e queremos voltar ainda mais fortes em 2027", comemora Pipa, que está na agremiação há quatro anos, em nota divulgada pela escola.

Neste ano, a Unidos de Bangu homenageou a cantora e política, Leci Brandão, com o enredo "As coisas que mamãe me ensinou", e ficou em 12º lugar da Série Ouro.

Além da agremiação no Rio, o intérprete, Fredy Vianna representa a Mancha Verde e X-9 Pioneira, em São Paulo.









