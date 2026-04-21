Pixulé - Reprodução de vídeo

PixuléReprodução de vídeo

Publicado 21/04/2026 13:11

Rio - Intérprete do Paraíso do Tuiuti, Pixulé, de 61 anos, realizou uma harmonização peniana "para dar um tchan" no relacionamento, mesmo contra a vontade da mulher. A novidade foi compartilhada por ele através das redes sociais, nesta segunda-feira (20).

"É muito importante você que se sente meio menosprezado intimamente é bom você fazer. É totalmente indolor, é fácil, é rápido", afirmou Pixulé, no vídeo. "Você vai se sentir realizado pessoalmente e no teu relacionamento com sua esposa. Você que é casado e precisa realçar sua relação, vem fazer esse procedimento íntimo", completou o cantor.

Nos comentários, Wander Pires, intérprete da Unidos do Viradouro, brincou: "Meu amigo… Vai derrubar os muros mesmo, né? Valeu".

A harmonização peniana é indolor, aumenta o volume da região de 1 a 5 cm e auxilia nos casos em que a glande do local é retraída.