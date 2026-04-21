Rodrigo Marques e Guilherme Diniz são os novos carnavalescos da União do Parque Acari - Divulgação

Rodrigo Marques e Guilherme Diniz são os novos carnavalescos da União do Parque AcariDivulgação

Publicado 21/04/2026 14:40

Rio - Rodrigo Marques e Guilherme Diniz são os novos carnavalescos da União do Parque Acari, que ficou em 8º lugar da Série Ouro no carnaval deste ano. O anúncio foi feito pela escola, nesta terça-feira (21), através das redes sociais.

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"A União do Parque Acari segue a todo vapor rumo ao Carnaval 2027 e apresenta a dupla que vai comandar a criação do nosso desfile! Sejam bem-vindos os carnavalescos Rodrigo Marques e Guilherme Diniz, que chegam para assumir a parte artística da escola na Marquês de Sapucaí!", inicia o comunicado.

"Com uma parceria de sucesso e trabalhos premiados no currículo, a dupla vem com tudo para desenvolver um grande projeto e levar a nossa comunidade a mais um desfile inesquecível! Seguimos montando um time forte, com criatividade, compromisso e foco no nosso objetivo!", completa.







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Rodrigo e Guilherme trabalham juntos há cerca de dez anos e construíram trajetória em diferentes frentes do carnaval. Eles já passaram por escolas como Acadêmicos do Sossego, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte. A atuação da dupla também inclui projetos em outras praças, como "O carnaval de Uruguaiana", além de trabalhos em agremiações cariocas como "Independentes de Olaria", "Acadêmicos do Engenho da Rainha" e "Difícil é o Nome".



Um dos trabalhos mais recentes dos dois ganhou destaque no Carnaval de 2025, com o enredo “Antropoceno – Ecos de Abya Yala em Merit'yba”. A proposta levou para a avenida uma leitura crítica da crise ambiental a partir de referências latino-americanas e indígenas, aproximando o debate ecológico e de exploração de recursos naturais do conceito de Abya Yala.

Ao comentar a chegada à União do Parque Acari, Rodrigo Marques destacou a confiança no trabalho da equipe e o compromisso com um projeto à altura das expectativas da escola. Guilherme Diniz também agradeceu o convite e afirmou que a dupla já começou a desenvolver o carnaval do próximo ano.





