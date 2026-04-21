Rodrigo Marques e Guilherme Diniz são os novos carnavalescos da União do Parque AcariDivulgação
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União do Parque Acari define dupla de carnavalescos para 2027
Rodrigo Marques e Guilherme Diniz assumem o desenvolvimento artístico da escola para o próximo carnaval
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