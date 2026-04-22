Vila Isabel leva obra do desfile de 2026 para exposição no Centro do Rio - Divulgação

Vila Isabel leva obra do desfile de 2026 para exposição no Centro do RioDivulgação

Publicado 22/04/2026 11:55

Rio - A escultura "Pierrô Apaixonado", que integrou o desfile da Vila Isabel no Carnaval 2026, está em cartaz na Casa Brasil, no Centro, até 8 de julho. A peça, idealizada pelos carnavalescos da agremiação, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, faz parte da exposição gratuita "Casa Fluminense".

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A mostra reúne 97 obras de 60 artistas de diversas regiões do estado do Rio. A obra apresentada pela escola de samba fez parte da alegoria "O Bonde do Pierrô", um dos destaques do desfile que homenageou Heitor dos Prazeres (1898-1966), com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África". No Carnaval deste ano, a Azul e Branco conquistou a 3ª colocação do Grupo Especial.



Segundo Gabriel, a alegoria teve como inspiração a icônica marchinha "Pierrô Apaixonado", composta por Heitor em parceria com Noel Rosa. O carro alegórico apresentava um grande Pierrô abraçado a um bonde, símbolo das transformações urbanas do Rio e elemento diretamente ligado à história da própria escola, cuja quadra está localizada em uma antiga estação de bondes, no Boulevard 28 de Setembro.



Já Leonardo destaca que a transposição da obra para o ambiente expositivo provoca novos olhares e significados. Fora do contexto do desfile - sem o samba-enredo, a evolução e a energia dos componentes - a escultura ganha outras camadas de interpretação, ampliando o diálogo entre o carnaval e a arte contemporânea.



Serviço: A mostra reúne 97 obras de 60 artistas de diversas regiões do estado do Rio. A obra apresentada pela escola de samba fez parte da alegoria "O Bonde do Pierrô", um dos destaques do desfile que homenageou Heitor dos Prazeres (1898-1966), com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África". No Carnaval deste ano, a Azul e Branco conquistou a 3ª colocação do Grupo Especial.Segundo Gabriel, a alegoria teve como inspiração a icônica marchinha "Pierrô Apaixonado", composta por Heitor em parceria com Noel Rosa. O carro alegórico apresentava um grande Pierrô abraçado a um bonde, símbolo das transformações urbanas do Rio e elemento diretamente ligado à história da própria escola, cuja quadra está localizada em uma antiga estação de bondes, no Boulevard 28 de Setembro.Já Leonardo destaca que a transposição da obra para o ambiente expositivo provoca novos olhares e significados. Fora do contexto do desfile - sem o samba-enredo, a evolução e a energia dos componentes - a escultura ganha outras camadas de interpretação, ampliando o diálogo entre o carnaval e a arte contemporânea.

Exposição "Casa Fluminense" - obra "Pierrô Apaixonado"

Período: até 8 de julho

Terça a domingo, das 10h às 17h

Local: Casa Brasil

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro

Ingressos: Grátis