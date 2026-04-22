Vila Isabel leva obra do desfile de 2026 para exposição no Centro do RioDivulgação

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Rio - A escultura "Pierrô Apaixonado", que integrou o desfile da Vila Isabel no Carnaval 2026, está em cartaz na Casa Brasil, no Centro, até 8 de julho. A peça, idealizada pelos carnavalescos da agremiação, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, faz parte da exposição gratuita "Casa Fluminense".
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Vila Isabel apresenta escultura que fez parte do desfile de 2026, em homenagem a Heitor dos Prazeres - Divulgação
Carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad apresentam 'Pierrô Apaixonado', escultura que integrou desfile da Vila Isabel no Carnaval 2026 - Divulgação
Vila Isabel leva obra do desfile de 2026 para exposição no Centro do Rio - Divulgação

A mostra reúne 97 obras de 60 artistas de diversas regiões do estado do Rio. A obra apresentada pela escola de samba fez parte da alegoria "O Bonde do Pierrô", um dos destaques do desfile que homenageou Heitor dos Prazeres (1898-1966), com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África". No Carnaval deste ano, a Azul e Branco conquistou a 3ª colocação do Grupo Especial.

Segundo Gabriel, a alegoria teve como inspiração a icônica marchinha "Pierrô Apaixonado", composta por Heitor em parceria com Noel Rosa. O carro alegórico apresentava um grande Pierrô abraçado a um bonde, símbolo das transformações urbanas do Rio e elemento diretamente ligado à história da própria escola, cuja quadra está localizada em uma antiga estação de bondes, no Boulevard 28 de Setembro.

Já Leonardo destaca que a transposição da obra para o ambiente expositivo provoca novos olhares e significados. Fora do contexto do desfile - sem o samba-enredo, a evolução e a energia dos componentes - a escultura ganha outras camadas de interpretação, ampliando o diálogo entre o carnaval e a arte contemporânea.

Serviço:
Exposição "Casa Fluminense" - obra "Pierrô Apaixonado"
Período: até 8 de julho 
Terça a domingo, das 10h às 17h
Local: Casa Brasil
Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro
Ingressos: Grátis