Rio - Campeã da Série Ouro, a União de Maricá anunciou, neste sábado (28), um reforço no time de musas da escola. Maryanne Hipólito se juntará às recém-chegadas Mari Mola e Vanessa Alves, além da musa da comunidade Aninha Estrela e de Thai Rodrigues, e defenderá a agremiação no Grupo Especial em 2027.
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A novidade foi anunciada pela agremiação através das redes sociais, neste sábado (25). "Com uma linda trajetória no Carnaval, Maryanne carrega talento, paixão e muita história na Sapucaí e agora vai incendiar a Marquês de Sapucaí com as cores de Maricá!", diz a publicação. "Que honra. Darei o meu melhor para representar vocês, Maricá! Vamos juntos em um só propósito", comentou Maryanne.
A trajetória de Maryanne no carnaval começou ainda na infância, na ala mirim da Caprichosos de Pilares, em 2004. Ao longo dos anos, acumulou passagens por escolas como São Clemente, Viradouro, Estácio de Sá e Acadêmicos do Cubango, destacando-se em diferentes funções, de passista à rainha de bateria.
No Acadêmicos do Salgueiro, onde desfilou por 12 anos como passista, também foi destaque de carro e musa, além de rainha do Carnaval de Niterói e de bateria do Sossego, na Série Ouro. Em 2026, reinou à frente da bateria Sintonia de Cavalcante, da Em Cima da Hora.