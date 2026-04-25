Maryanne Hipólito é a nova musa da União de Maricá - Fausto Eduardo / União de Maricá

Maryanne Hipólito é a nova musa da União de Maricá Fausto Eduardo / União de Maricá

Publicado 25/04/2026 14:29

Rio - Campeã da Série Ouro, a União de Maricá anunciou, neste sábado (28), um reforço no time de musas da escola. Maryanne Hipólito se juntará às recém-chegadas Mari Mola e Vanessa Alves, além da musa da comunidade Aninha Estrela e de Thai Rodrigues, e defenderá a agremiação no Grupo Especial em 2027.

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A novidade foi anunciada pela agremiação através das redes sociais, neste sábado (25). "Com uma linda trajetória no Carnaval, Maryanne carrega talento, paixão e muita história na Sapucaí e agora vai incendiar a Marquês de Sapucaí com as cores de Maricá!", diz a publicação. "Que honra. Darei o meu melhor para representar vocês, Maricá! Vamos juntos em um só propósito", comentou Maryanne.







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