Rio - A Liga RJ definiu, na noite desta segunda-feira (27), a ordem oficial dos desfiles da Série Ouro do Carnaval 2027. O sorteio foi realizado em evento fechado ao público, em uma churrascaria na Zona Sul.
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No próximo Carnaval, 17 agremiações disputarão o título da Série Ouro e a vaga no Grupo Especial de 2028. Os desfiles serão realizados na Marquês de Sapucaí, com início previsto para 20h50, divididos entre sexta-feira, 5 de fevereiro, e sábado, 6.
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