Carnaval 2026 - Desfile da Estácio de Sá - Foto: Alex Ferro Riotur

Carnaval 2026 - Desfile da Estácio de Sá Foto: Alex Ferro Riotur

Publicado 27/04/2026 22:36

Rio - A Liga RJ definiu, na noite desta segunda-feira (27), a ordem oficial dos desfiles da Série Ouro do Carnaval 2027. O sorteio foi realizado em evento fechado ao público, em uma churrascaria na Zona Sul.

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No próximo Carnaval, 17 agremiações disputarão o título da Série Ouro e a vaga no Grupo Especial de 2028. Os desfiles serão realizados na Marquês de Sapucaí, com início previsto para 20h50, divididos entre sexta-feira, 5 de fevereiro, e sábado, 6.



Ordem dos desfiles: No próximo Carnaval, 17 agremiações disputarão o título da Série Ouro e a vaga no Grupo Especial de 2028. Os desfiles serão realizados na Marquês de Sapucaí, com início previsto para 20h50, divididos entre sexta-feira, 5 de fevereiro, e sábado, 6.

Sexta-feira

1. São Clemente;

2. Unidos do Jacarezinho;



3. Porto da Pedra



4. Vigário Geral

5. Acadêmicos de Niterói

6. União da Ilha

7. Unidos da Ponte



8. Unidos de Bangu

Sábado

1. Acadêmicos de Santa Cruz

2. Inocentes de Belford Roxo

3. Estácio de Sá

4. Unidos de Padre Miguel



5. Arranco do Engenho de Dentro



6. Império Serrano



7. Em Cima da Hora



8. Botafogo Samba Clube



9. União do Parque Acari

