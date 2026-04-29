Luiz Melodia será enredo da Unidos de Lucas para o Carnaval de 2027 Divulgação
O desfile será na Intendente Magalhães, onde a escola disputa a Série Prata e mira o acesso à Marquês de Sapucaí.
Segundo a escola, a narrativa busca conectar a obra de Melodia às raízes do samba carioca, em especial ao chamado “berço do samba”. O carnavalesco adiantou o tom poético que deve guiar o desfile: “Na melodia do velho Estácio, surge nosso Luís. Com sua voz de pérola negra, o negro Gato do São Carlos encanta com suas canções até hoje. Forjado pelo samba e demais ritmo de resistência, Luís Melodia desce o Berço do Samba e encontra nosso Galo da Leopoldina para encantar a avenida e entoar todo esse swing.”
Melodia morreu em 4 de agosto de 2017, aos 66 anos, após enfrentar um câncer na medula óssea. Ele chegou a passar por um transplante, mas não respondeu bem ao tratamento de quimioterapia. Nome fundamental da música brasileira, o artista deixou sucessos como "Pérola Negra”, “Magrelinha” e “Estácio, Holly Estácio”.
O enredo será apresentado oficialmente no próximo domingo (3), durante a celebração dos 60 anos da escola.
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