Luiz Melodia será enredo da Unidos de Lucas para o Carnaval de 2027 - Divulgação

Luiz Melodia será enredo da Unidos de Lucas para o Carnaval de 2027 Divulgação

Publicado 29/04/2026 12:50 | Atualizado 30/04/2026 07:57

Rio - A escola de samba Unidos de Lucas definiu o enredo para 2027. A agremiação da Leopoldina fará uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Melodia, com o tema "Bem no Compasso, O Galo Entoa A Mais Bela Melodia do Estácio!".

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O desfile será na Intendente Magalhães, onde a escola disputa a Série Prata e mira o acesso à Marquês de Sapucaí. O desfile será na Intendente Magalhães, onde a escola disputa a Série Prata e mira o acesso à Marquês de Sapucaí.

O tema, assinado pelo carnavalesco Lucas Lopes e o enredista Paulo Neto, vai além da trajetória do artista e amplia o olhar para a história do bairro do Estácio.



Segundo a escola, a narrativa busca conectar a obra de Melodia às raízes do samba carioca, em especial ao chamado “berço do samba”. O carnavalesco adiantou o tom poético que deve guiar o desfile: “Na melodia do velho Estácio, surge nosso Luís. Com sua voz de pérola negra, o negro Gato do São Carlos encanta com suas canções até hoje. Forjado pelo samba e demais ritmo de resistência, Luís Melodia desce o Berço do Samba e encontra nosso Galo da Leopoldina para encantar a avenida e entoar todo esse swing.”



Melodia morreu em 4 de agosto de 2017, aos 66 anos, após enfrentar um câncer na medula óssea. Ele chegou a passar por um transplante, mas não respondeu bem ao tratamento de quimioterapia. Nome fundamental da música brasileira, o artista deixou sucessos como "Pérola Negra”, “Magrelinha” e “Estácio, Holly Estácio”.



O enredo será apresentado oficialmente no próximo domingo (3), durante a celebração dos 60 anos da escola.