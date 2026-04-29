Annik Salmon - Divulgação

Annik SalmonDivulgação

Publicado 29/04/2026 16:54

Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou nesta quarta-feira (29) que Annik Salmon não seguirá à frente da preparação para o Carnaval 2027. A carnavalesca foi apresentada como principal nome da reestruturação artística da escola no final de fevereiro.

“A Unidos de Padre Miguel informa que a carnavalesca Annik Salmon, que estava à frente do desenvolvimento do projeto artístico para o Carnaval de 2027, optou por não seguir com a agremiação por questões pessoais. A escola agradece pela dedicação, profissionalismo e pelo período de trabalho em que esteve conosco, desejando sucesso em seus próximos desafios. Em breve, a Unidos de Padre Miguel divulgará os próximos passos para a construção do seu Carnaval 2027”, diz a nota.

Annik Salmon também se pronunciou em suas redes sociais, relatando ser uma escolha pessoal não seguir com a agremiação e desejou sucesso a todos.

“Amigos, amantes do carnaval e as pessoas que acompanham meu trabalho: informo que não continuo como carnavalesca na Unidos de Padre Miguel. Respeito as decisões da agremiação e por escolha pessoal decidi não seguir para carnaval de 2027. Agradeço e desejo sucesso. Um abraço!”

A Unidos de Padre Miguel, que compete no Grupo Ouro, vem fazendo várias mudanças para o Carnaval 2027, com uma reformulação dos componentes da escola. Durante os meses de fevereiro e março, anunciou Yuri Souza e Isabella Moura como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Jefferson Pereira e Stefanny Silva como novo segundo casal, e Juan Brigs e Lissandra Oliveira como os novos intérpretes oficiais.